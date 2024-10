The Housemaid diventerà un film con protagonista Sydney Sweeney e non solo. Fan degli adattamenti il 2025 sarà il nostro anno! Ecco tutto quello che dovete sapere su The Housemaid.

The Housemaid: tutto quello che dovete sapere sul film

The Housemaid tradotto in italiano da Newton Compton con il titolo Una di famiglia è il primo libro della serie thriller di Freida McFadden. Primo libro di una serie composta da tre romanzi con pratogista sempre Millie. La protagonista sarà interpretata da Sydney Sweeney mentre a vestire i panni di Nina sarà Amanda Seyfried. Entrambe le due attrici fungeranno da executive producer assieme all’autrice. Il regista è già stato annunciato e sarà Paul Feig, il film verrà firmato da Lionsgate.

Ok ma di cosa parla il libro? Millie è una donna dal passato che non vuole lasciala in pace, è sollevata di avere un nuovo inizio come domestica di Nina (Seyfried) e soprattutto di Andrew, una coppia benestante e di alto livello. Peccato che presto scoprirà che i segreti della famiglia Winchester sono molto più pericolosi dei suoi.

Quando uscirà il film? La pellicola ncora non ha una data ma essendo già stato annunciato il cast secondo noi ci sono buone possibilità di vederlo in sala già nel 2025.

Se il film andrà bene questo capitolo potrebbe essere solo il primo di tre dato che la major non tarderà a realizzare anche i sequel.

La sinossi di Una di famiglia

Millie è in cerca di un lavoro per ricominciare una nuova vita. Pur non avendo referenze, riesce a farsi assumere come governante nella lussuosa villa dei Winchester. Non è esattamente il lavoro dei suoi sogni: polvere e cattivo odore invadono le stanze, e la padrona di casa, Nina, è una donna annoiata e instabile, che sembra godere nel vederla faticare dalla mattina alla sera. Però, quantomeno, Millie qui può fingere di essere un’altra e sentirsi al sicuro dalle ombre che la tormentano. Ma qualcosa non quadra in casa Winchester: la porta della sua stanza si chiude solo dall’esterno, e il giardiniere, Enzo, fa di tutto pur di metterla in guardia… ma da cosa, esattamente? Nonostante i presagi siano sempre più inquietanti, Millie deve resistere, non ha altra scelta. Quando conosce Andrew, l’affascinante marito di Nina, ha una ragione per restare e sentirsi al sicuro. Il passato non può raggiungerla. Ma Millie ancora non sa che i segreti della famiglia Winchester sono molto più pericolosi dei suoi…

