Come procede la quarantena? Ci auguriamo davvero che tutto stia andando per il meglio, considerata la situazione. Come state passando il tempo? Avete già fatto qualche acquisto online? Nel caso in cui foste studenti universitari sappiate che a proposito c’è una fantastica offerta per voi: stiamo parlando di Amazon Prime Student!

Che cos’è il servizio Amazon Prime Student: cliccate qui sotto per la vostra prova gratuita!

Se siete studenti universitari e volete fare acquisti online ma a prezzi super vantaggiosi questo è il servizio che fa per voi. Amazon Prime Student vi dà infatti la possibilità di fare acquisti con i benefici di Amazon Prime ma a metà prezzo! Attivando l’offerta spenderete soli 18 euro all’anno al posto degli originali 36 per tutti gli altri utenti!

Ma le belle sorprese non sono certo finite qui! Questo tipo di servizio vi permette infatti di usufrruire di un periodo d’uso senza costi aggiuntivi di 90 giorni, sponsorizzato da Microsoft Surface. In più, per voi, offerte esclusive a non finire!

Il servizio comprende:

Spedizioni veloci illimitate senza costi aggiuntivi

Centinaia di film e serie TV in streaming su Prime Video

Offerte esclusive per studenti

Oltre 2 milioni di brani in streaming con Prime Music

Ecco le condizioni per accedere al servizio

Per iscriverti e utilizzare Prime Student, devi (1) avere un account Amazon.it, (2) essere uno studente iscritto a un istituto di istruzione superiore geograficamente situato in Italia, (3) essere in grado di fornire la prova dell’iscrizione su richiesta e (4) avere un indirizzo e-mail accademico valido in Italia. Se non disponi di un indirizzo e-mail universitario puoi comunque iscriverti a Prime Student tramite un processo di registrazione alternativo. Clicca qui per saperne di più.

Amazon potrebbe chiederti di fornire la documentazione a supporto della tua idoneità. Se non fornisci la documentazione indicante la soddisfazione dei requisiti di idoneità di cui sopra, ti potrebbe essere richiesto di rimborsarci per i vantaggi ricevuti a seguito della tua iscrizione Prime Student. Non puoi utilizzare il tuo indirizzo e-mail per più di un’iscrizione Prime Student.