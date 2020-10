Rosalba: testo, significato e audio di Ros4lba

Ros4lba è una delle canzoni contenute in Angel, il primo disco della carriera discografica di Rosalba! La youtuber e tiktoker, dopo tanti anni sulla rete, ha infatti deciso di dare vita al suo primo progetto, realizzando così il sogno di diventare una cantante!

Ecco come Rosalba ha voluto spiegare il testo di Ros4lba:

Ho scritto questo brano pensando al mio percorso e alle situazioni anche negative che ho affrontato sin da piccola e mi sono detta: “cosa direi alla “younger me” se potessi raggiungerla con un messaggio, per aiutarla?

Clicca qui per comprare la versione speciale di Angel di Rosalba e ascoltare Bad vibes! per comprare la versione speciale di Angel di Rosalba e ascoltare Bad vibes!





Testo Ros4lba Rosalba

ciao Rosalba come stai?

volevo dirti che gli errori che farai

ti sembrereanno sempre e solo guai, ops

giorno dopo giorno capirai

gli amici che saranno sempre lì per te

e quelli che non torneranno mai

e so che ti sentirai giù

per la vita e l’amour

dopo tornerai su come su una giostra

e se il mondo non ti sente

non va bene niente

leggi attentamente tutte le parole scritte sopra questa lettera per te

si da me, si per noi

e tutto quello che tu affronterai

io lo so tu se vuoi

leggi pure questa lettera per te, sì da me, si per noi

e tutto quello che tu affronterai

io lo so tu se vuoi

leggi pure queste righe

se vuoi capire

ti vedo che ti vuoi rialzare, ci puoi riuscire

io che non sono brava a scrviere a decidere

ma questo è il tuo futuro e prima o poi lo dovrai vivere, eh

leggila per bene so che ci tengo davvero

so che hai perso qualche amico che non era sincero

e non crede nel bicchiere mezzo pieno

che la parte meno vuota poi la riempiremo

dai un abbraccio forte al nonno

tu che ancora puoi farlo

digli che andrà tutto a posto

adesso devo salutarti in bocca al lupo

tieni stretta uesta lettera per te, sì da me, si per noi

e tutto quello che tu affronterai

io lo so tu se vuoi

leggi pure questa lettera per te, si da me, sì per noi

e tutto quello che affronterai, io lo so, tu se vuoi

leggi ancora queste righe