Teddy Bear è una delle canzoni contenute in Angel, il primo disco della carriera discografica di Rosalba! La youtuber e tiktoker, dopo tanti anni sulla rete, ha infatti deciso di dare vita al suo primo progetto, realizzando così il sogno di diventare una cantante!





Testo Teddy Bear Rosalba

eri il mio teddy bear

now I wish that you were dead

qui da sola senza te

annego nelle lacrime

eri il mio teddy bear

now I wish that you were dead

qui da sola senza te

sai che il mio cuore è fragile

dolci come zucchero

labbra come un incubo

innocente baby doll, con lo sguardo gelido

niente è come tu mi vuoi

psycho girl, sono la tua psycho girl

in questa notte piena di malinconia

sento la mia anima volare via

sono tutta sola in camera mia

psycho girl, sono la tua psycho girl

tu tante pillole

caramelle acide

affogo nelle lacrime

se tu non sei vicino a me

tu tante pillole

caramelle acide

affogo nelle lacrime

se tu non sei vicino a me

eri il mio teddy bear

now I wish that you were dead

qui da sola senza te

annego nelle lacrime

eri il mio teddy bear

now I wish that you were dead

qui da sola senza te

sai che il mio cuore è fragile

ero il tuo teddy bear e non posso andare avanti

se non sei con me

so che hai il cuore fragile

l’ho rotto e mi dovrei giustificare

tu lasciami spiegare

vorrei solo stare bene bene come si fa?

tutti i miei amici sono fuori città

allora resto chiuso in casa a guardare qualche puntata di un anime che guardavamo sempre insieme

sembro Chirito che sta cercando la sua Asuna

e non sai fino a che punto scende una lacrima

il destino ora ci guarda e ride

come due protagonisti cerchiamo un lieto fine

eri il mio teddy bear

now i wish that you were dead

qui da sola senza te

annego nelle lacrime

eri il mio teddy bear

now i wish that you were dead

qui da sola senza te

sai che il mio cuore è fragile