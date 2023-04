Amici 22: arriva un guanto di sfida per Wax e Angelina

Ai due cantanti di Amici 22 Wax e Angelina potrebbe toccare presto un guanto di sfida che è stato proposto da Arisa.

L’insegnante di canto, ieri, ha inviato una busta rossa diretta proprio all’allieva di Lorella Cuccarini. La sfida consiste in una prova creatività in cui i due allievi dovranno inserire delle barre nel brano Non l’hai mica capito di Vasco Rossi e dedicarla a una persona a cui tengono.

Wax è apparso piuttosto preoccupato nell’apprendere questo compito, anche se in teoria dovrebbe essere tutto a suo vantaggio. Angelina, invece, sembrava aver accolto bene il guanto. Subito dopo aver commentato il filmato di presentazione, tuttavia, anche lei si è lasciata andare a un lieve sconforto.

La sua perplessità risiede nel fatto che le risulta un po’ artificioso evocare certe emozioni a comando.

Cosa è successo ad Amici 22

Sempre nel daytime di ieri, in cui è arrivata questa proposta da parte di Arisa, si è visto anche un confronto tra Benedetta e Mattia, avvenuto subito dopo la puntata.

La ballerina ha fatto notare al suo compagno di ballo come a volte la tenga in disparte. Cosa che è successa durante il ballottaggio di sabato sera. Mattia ha spiegato che il motivo non è una mancanza di apprezzamento nei suoi confronti ma il suo bisogno di stare da solo nei momenti difficili.

Aaron, dal canto suo, ha commentato il post-puntata. Il cantante ha espresso tanta delusione per i giudizi di Malgioglio che lo hanno fanno sentire, ancora una volta, un bravo esecutore ma privo di una personalità vera e propria.

Lo stesso Wax ha provato a fargli capire che gli apprezzamenti da parte dei giudici di Amici 22 nei suoi confronti non sono mancati e che forse tende a ricordare soltanto i commenti negativi.

