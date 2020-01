La redazione di Ginger Generation torna ad intervistare Riccardo Marcuzzo in arte Riki (cliccate qui per la nostra prima chiacchierata!) in un’occasione davvero molto speciale! Fra poco meno di una settimana, infatti, l’artista avrà l’onore di salir per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2020!

Riki si presenterà sul prestigioso palco dell’Ariston con Lo sappiamo entrambi, una canzone della quale ci ha parlato in modo molto approfondito e soprattutto emozionante. Il brano in questione non è dedicato a nessuna ragazza o relazione in particolare. Piuttosto, si tratta di una riflessione su un determinato momento della vita di coppia che tutti, prima o poi, ci potremmo trovare a vivere.

Lo sappiamo entrambi, una ballad scritta da RIKI insieme al suo produttore Riccardo Scirè, racconta dunque precisione geometrica una relazione che sta finendo. Una relazione in cui nessuno ha il coraggio di dirselo («Restiamo distanti restandoci accanto», «Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu ti addormenti guardando la tivù»). Un amore che, proprio nell’era dei social network che offrono infinite possibilità di interazione, vive il paradosso dell’incomunicabilità.

Ma nel corso della nostra intervista esclusiva, che potete recuperare qui sotto, Riki ci ha parlato anche di molto, moltissimo altro! L’artista di Amici 16 ci ha infatti anticipato il periodo in cui uscirà il suo nuovo disco, ha ricordato il periodo in Sudamerica con i CNCO e i Reik e ha parlato di tutto quello che è successo con Gossip!

Non perdetevi la nostra video intervista con Riki!



Sanremo 2020 - Riki: Lo sappiamo entrambi non è dedicata a nessuna ragazza!

Vi ricordiamo che Riki, nella serata speciale di giovedì 6 febbraio, pensata per celebrare i 70 anni del Festival, interpreterà in coppia con Ana Mena l’Edera. Stiamo parlando di un brano presentato al Festival di Sanremo nel 1958 da Nilla Pizzi insieme a Tonina Torrielli.

RIKI sarà inoltre in concerto sabato 3 ottobre alle ore 21.00 al Palazzo dello Sport di ROMA e domenica 11 ottobre alle ore 19.00 al Mediolanum Forum di Assago, Milano. Cliccando qui potete comprare i biglietti per i due live!