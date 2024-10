RIKI- Quanto sei bella: audio e testo della canzone

Venerdì 18 ottobre, esce il nuovo singolo di Riki, Quanto sei bella l’inedito che segna il ritorno sulle scene musicali dell’artista.

Riki, torna in scena rimettendo al centro il suo lavoro, la sua arte, la sua vita e ripartendo in qualche modo da zero. Il suo quarto album, dal titolo CASABASE, è in uscita nella prossima primavera ed arriva dopo quattro anni dal precedente lavoro, POP CLUB.

Il singolo è dunque proiettato sul prossimo album, che ha riportato l’artista ad una lavorazione più classica, lontana dagli standard attuali di realizzazione di prodotto musicale.

Quanto sei bella è perciò distante dalla velocità e del subito ed ora, ma è una canzone più vicina alla lenta e accurata preparazione dei tempi passati, dove la cura del dettaglio e del suono, trovano spazio con l’analogica di un tempo, abbracciando la presenza di archi e di un coro gospel.

Testo quanto sei Bella di RIKI

Quanto sei bella

Stare con te fa del mondo un posto facile

Dammi la mano che tutto pesa la metà

Fra le scelte resti l’unica

Mentre ti prepari

Giri in casa a piedi scalzi

Ti cambi e balli su un 3/4

Mi cambi vita e la ribalti

E non sai

Quanto sei bella, bella

Stasera quanto sei bella, bella

Quando non ci credi

E in fondo anche se

Resti in disparte

Il centro sei te

Non lo ammetti ma arrossisci

Con il vino e si intravede

Che ci incastriamo come viene

Sempre bene, sempre meglio

E osservo il tuo vestito

Le tue mani che sanno di crema

Che sanno di vita

Solo con te

Anche disperso con te

Tu allo specchio appannato

Mi credi, scappiamo e

Fuori zitto e dentro grido

Esitiamo fino all’infinito

Oltre a quei silenzi in cui tu

Non vedi

Quanto sei bella, bella

Stasera quanto sei bella, bella

Quando non ci credi

E in fondo anche se

Resti in disparte

Il centro sei te

Non ho bisogno di più

Niente sembra sia impossibile

Quanto sei bella, bella

Stasera quanto sei bella, bella

Quando non ci credi

E in fondo anche se

Resti in disparte

Il centro sei te

Non ho bisogno di più

Niente sembra sia

Non ho bisogno di più

Niente sembra sia

Non ho bisogno di più

Niente sembra sia impossibile

Cosa ne pensate della nuova canzone di RIKI?