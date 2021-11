RIKI – Scusa: audio e testo della canzone

Da venerdì 19 novembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali Scusa che è il nuovo singolo del cantautore RIKI e segue l’uscita dell’album Popclub.

Il pezzo, scritto da Riccardo Marcuzzo e prodotto da Big Fish, si prefigge di rappresentare una svolta per la musica dell’artista e parla di ciò che si prova dopo la fine di un amore.

Audio Scusa di RIKI

Testo Scusa di RIKI

Scusa

Pensavo di cambiare ma l’ho fatto adesso

Qualche storia per passare il tempo

O qualche distrazione che mi fa stare sveglio

Non so che cosa fai ma so che cosa pensavi

E in testa i tuoi messaggi con le cose che odiavi

Si torno ancora indietro perché scordo le chiavi

E dico “faccio subito”, e rimando a domani

Tu che passi di interesse

Io che passo da incoerente

Scusa se manchi

Scusa se è tardi

Scusa se tardo a risponderti

Prenderò a pugni

Il cambio e il volante

Cambio progetti e cambio playlist

Scusa se manchi

Scusa se è tardi

Scusa se sbaglio a confonderti

Ma scusa, chiedo scusa, chiedo scusa

Na na na na

La vita ci rincorre

Ma ci sbaglia i momenti

E c***o dà fastidio che ora c’è chi può averti

Ma mangio l’aria intorno

Per non stare a digiuno

E cambio qualche sneaker per sentirmi sicuro

Così che passa il tempo ma passa la voglia

E ho voglia di scappare ma poi resto alla porta

Aspetto ciò che viene, ciò che questo comporta

Ma tanto che importa, che cosa ci importa

Tu che passi d’interesse

Io che passo da incoerente

Scusa se manchi

Scusa se è tardi

Scusa se tardo a risponderti

Prenderò a pugni

Il cambio e il volante

Cambio progetti e cambio playlist

Scusa se manchi

Scusa se è tardi

Scusa se sbaglio a confonderti

Ma scusa, chiedo scusa, chiedo scusa

Na na na na

E sotto casa resto lì a guardare

Sottovoce fuori e dentro ad urlare

Come te io ricomincio e come sta-a-a-ai

Scusa se manchi

Scusa se è tardi

Scusa se tardo a risponderti

Prenderò a pugni

Il cambio e il volante

Cambio progetti e cambio playlist

Scusa se manchi

Scusa se è tardi

Scusa se sbaglio a confonderti

Ma scusa, chiedo scusa, chiedo scusa

Na na na na

Scusa, chiedo scusa, chiedo scusa

Scusa, chiedo scusa, chiedo scusa