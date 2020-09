Venerdì 4 settembre esce POPCLUB, il nuovo atteso album di inediti di RIKI, cantautore da milioni di follower che ha conquistato l’Italia e l’America Latina.

Da venerdì 4 settembre, inoltre, entra in rotazione radiofonica Litighiamo, il nuovo singolo estratto dal disco. Scritto da Riki e Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, POPCLUB è un album dalle sonorità pop ed elettroniche.

Il disco è composto da 11 tracce, tra cui il brano Lo sappiamo entrambi, presentato al 70° Festival di Sanremo e il singolo Gossip.

I brani alternano tematiche intime e personali a riflessioni sul mondo esterno (un esempio è Petali e vocoder che chiude l’album: un recitato che vuole sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e dell’impatto dell’uomo sulla natura).

Ecco il significato di POPCLUB: POPCLUB è l’interludio tra la prima e la seconda parte del disco e unisce le due anime dell’album: da un lato archi e pianoforte, dall’altro una ossessiva ricerca elettronica, tra voci reversate, pichate e modificate digitalmente. A livello sonoro si rifà sia al sound EDM di artisti come Dj Snake, Virtual Riot e Skrillex, che a maestri della composizione per orchestra come Hans Zimmer.





Riki, audio di POPCLUB