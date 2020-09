Ginger Generation, finita (speriamo una volta per tutte!) la quarantena, torna finalmente alle interviste in presenza! Qualche giorno fa, negli uffici di Sony Music Italia, la nostra redazione ha avuto la fortuna di rincontrare Riccardo Marcuzzo in arte Riki, uno dei vostri artisti preferiti in assoluto!

L’occasione è stata il lancio del nuovo album di Riki, intitolato PopClub e pubblicato nei negozi di dischi e su tutte le piattaforme online lo scorso venerdì 4 settembre.

ll disco PopClub apre un nuovo capitolo nella carriera. di Riki. Un capitolo più consapevole, maturo e profondo. Al suo interno, contrariamente a quello che ci potremmo aspettare dal titolo, troviamo moltissimi spunti diversi, non soltanto bops. Ed è stata proprio questa la provocazione dell’artista, che non ha voluto cristalizzarsi un genere che in molti gli hanno affibbiato.

Già soltanto dall’apertura di Margot, in effetti, capiamo subito che Riki ha voluto mettersi a nudo musicalmente e artisticamente. PopClub è in questo senso un album profondo ed emozionante, ma soprattutto estremamente vario e a tratti sorprendente.

Proprio in questo senso è stato super interessante scambiare quattro chiacchiere con l’artista, che si è dimostrato come sempre disponibile e gentile.

Riki ci ha parlato del suo disco, di come ha passato la quarantena e anche del collega Valerio Mazzei. Valerio, come saprete, è stato al fianco del cantante di Popclub qualche giorno fa, in occasione della Partita del Cuore.

Si dice, fra l’altro, che lo youtuber sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Amici. Riki si è sentito così dare qualche consiglio a Valerio su come gestire il successo che lo travolgerà in futuro.

Ecco la nostra video intervista esclusiva a Riki!

Riki parla di Popclub e di Valerio Mazzei - Intervista | Ginger Generation

