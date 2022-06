RIKI: audio, testo e significato di Ferrari White

Dopo il successo di Scusa, RIKI torna oggi con Ferrari White, singolo estivo disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da oggi.

Anche per il nuovo singolo, la produzione è interamente affidata al produttore multiplatino Big Fish e al suo team che proseguono con questo brano il nuovo percorso musicale intrapreso dal giovane artista milanese.

Ascolta qui Ferrari White

Testo Ferrari White di RIKI

A duecento all’ora

col vento in faccia, il mare mosso, il cielo viola di notte

siamo quasi andati in coma

ma oggi è un altro giorno e noi siamo peggio di ieri

Mi baci forte e poi mi uccidi

mi spingi e balli sui sedili

Ti vedo, baby, e dico uh uh uh uh uh (ehi, ehi)

Io non so cosa mi fai

Mi piaci di più uh uh uh uh uh (ehi, ehi)

su questa Ferrari white

Oh oh oh oh oh oh oh oh (ye ye)

su questa Ferrari white

Oh oh oh oh oh oh oh oh (ye ye)

su questa Ferrari white

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Penso che faremo tardi anche stavolta

la coda in testa, gli stivali da cowboy, una storta mh

Sai che hai qualcosa che mi piace

che non ti so descrivere

Mi baci forte e poi mi uccidi

mi spingi e balli sui sedili

Ti vedo, baby, e dico uh uh uh uh uh (ehi, ehi)

Io non so cosa mi fai

mi piaci di più uh uh uh uh uh (ehi, ehi)

su questa Ferrari white

Oh oh oh oh oh oh oh oh (ye ye)

su questa Ferrari white

Oh oh oh oh oh oh oh oh (ye ye)

su questa Ferrari white

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Giochi con l’aria, fumogeni d’argento

distesi sopra i fari a cantare al vento

Giochi con l’aria, fumogeni d’argento

distesi sopra i fari a cantare al vento

Ti vedo, baby, e dico uh uh uh uh uh (ehi, ehi)

Io non so cosa mi fai

mi piaci di più uh uh uh uh uh (ehi, ehi)

su questa Ferrari white

Oh oh oh oh oh oh oh oh (ye ye)

su questa Ferrari white

Oh oh oh oh oh oh oh oh (ye ye)

su questa Ferrari white

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh oh oh

tu tu tu tu ru tu

Oh oh oh oh oh oh oh oh

tu tu tu tu ru tu

RIKI spiega il significato di Ferrari White

“È una corsa verso il mare e verso l’estate fatta immaginandosi sopra a una Ferrari bianca. Lei appare ancora più seducente ed è consapevole di essere al centro della scena, prima con il vento e poi con dei fumogeni argentati gioca, lasciandosi andare cantando a squarciagola”.

“Entrambi vivono a pieno quel momento che corre a 200km/h e che a fine tramonto rende il cielo viola e tutti sempre un po’ più maliziosi del giorno prima”.

Lo scorso novembre Riccardo Marcuzzo (Sony Music Italy/Columbia Records Italy) ha pubblicato il singolo Scusa, prodotto da Big Fish, che racconta la fine della storia d’amore di RIKI con l’ex fidanzata Sara Gotti, ma anche l’inizio di un nuovo percorso musicale.