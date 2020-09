RIKI: audio, testo e significato di Idee di noi da POPCLUB

Venerdì 4 settembre esce POPCLUB, il nuovo atteso album di inediti di RIKI, cantautore da milioni di follower che ha conquistato l’Italia e l’America Latina.

Da venerdì 4 settembre, inoltre, entra in rotazione radiofonica Litighiamo, il nuovo singolo estratto dal disco. Scritto da Riki e Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, POPCLUB è un album dalle sonorità pop ed elettroniche.

Il disco è composto da 11 tracce, tra cui il brano Lo sappiamo entrambi, presentato al 70° Festival di Sanremo e il singolo Gossip.

I brani alternano tematiche intime e personali a riflessioni sul mondo esterno (un esempio è Petali e vocoder che chiude l’album: un recitato che vuole sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e dell’impatto dell’uomo sulla natura).

Ecco il significato di Idee di noi: In “Idee di noi” ritroviamo un ponte con il sound dei dischi precedenti. È una romantica ballata d’amore, piena di fotografie e immagini di vita di coppia (Le sveglie sul cellulare, un libro da incominciare, un’altra spesa da fare… però vai tu!.

Riki, audio di Idee di noi

Riki, testo di Idee di noi





Tu che ti svegli tardi sempre dalla mia parte

Le labbra screpolate e palpebre ancora stanche

Le sveglie sul cellulare un libro da incominciare

Un’altra spesa da fare però vai tu

Se andiamo fino in fondo dopo dove ti porto

E se non vuoi più uscire cosa prendo d’asporto

Io che mi vesto male tu che ti stai a truccare

Che come sempre mi sembri sempre uguale

E noi che canti a squarciagola gambe fuori in macchina

Gli stessi pezzi in radio e il finestrino giù a metà

Io che invento e che non so le parole

Tu che vuoi dare sempre un senso alle cose

Fuori i saldi e mi fai “vuoi tornare di già?”

E me lo chiedi?

Lanciati sull’A4 scegli la direzione

E non sai ancora usare il cambio con la frizione

Ma faccio io guidami vai dritto e svolta qui

Mi gridi fidati era di là

E so di chi è la felpa e quel giubbotto che hai addosso

Che provi i miei vestiti e che lo fai di nascosto

Io che mi vesto male tu che ti stai a truccare

Che come sempre mi sembri sempre uguale

E noi che canti a squarciagola gambe fuori in macchina

Gli stessi pezzi in radio e il finestrino giù a metà

Io che invento e che non so le parole

Tu che vuoi dare sempre un senso alle cose

Fuori i saldi e mi fai vuoi tornare di già

E me lo chiedi?

E tutto quanto mi sembra astratto

Mi toglie il fiato sai ti ho scritto qui

Le mie idee di noi

Con i tuoi movimenti

Resti assorta nei tuoi discorsi e vai

Sorridi non ti accorgi di quello che succede intorno

Ah già tu sei di più

E noi che canti a squarciagola gambe fuori in macchina

Gli stessi pezzi in radio e il finestrino giù a metà

Io che invento e che non so le parole

Tu che vuoi dare sempre un senso alle cose

Fuori i saldi e mi fai vuoi tornare di già

E me lo chiedi?

E tutto quanto mi sembra astratto

Mi toglie il fiato sai ti ho scritto qui

Le mie idee di noi