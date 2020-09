RIKI: audio, testo e significato di Piccole cose da POPCLUB

Venerdì 4 settembre esce POPCLUB, il nuovo atteso album di inediti di RIKI, cantautore da milioni di follower che ha conquistato l’Italia e l’America Latina.

Da venerdì 4 settembre, inoltre, entra in rotazione radiofonica Litighiamo, il nuovo singolo estratto dal disco. Scritto da Riki e Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, POPCLUB è un album dalle sonorità pop ed elettroniche.

Il disco è composto da 11 tracce, tra cui il brano Lo sappiamo entrambi, presentato al 70° Festival di Sanremo e il singolo Gossip.

I brani alternano tematiche intime e personali a riflessioni sul mondo esterno (un esempio è Petali e vocoder che chiude l’album: un recitato che vuole sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e dell’impatto dell’uomo sulla natura).

Ecco il significato di Piccole cose: Come con “Diverso” e “Vendicativa” degli album precedenti, anche in POPCLUB è presente un brano dal tema più “sociale”. “Piccole cose” era già stato lavorato per l’album “Mania” con il titolo “Piazza Cinque Giornate”, per poi venire in parte riscritto e totalmente riarrangiato nelle ultime settimane di lavorazione.





Riki, audio di Piccole cose

Riki, testo di Piccole cose

Sogni di imparare a disegnare? Clicca qui per iscriverti ad un corso online gratis!

Volti sempre all’erta incrocio chi non dorme mai

Incroci inaspettati vedo fretta più che guai

E come all’improvviso guarisco dai miei torti

Ritornano gli orari dei giorni corti

Palpebre vibranti dal nervoso che non c’è

Il nuovo che si mescola ai locali démodé

La cosa più sicura è quella a cui non credo

La cosa più evidente io non la vedo

Com’è com’è com’è com’è com’è

Com’è com’è com’è com’è com’è

E mi sento di corrermi incontro

Ma poi resto al posto

Nel rimorso ho trattenuto quanto basta

E poi ho rimosso

È un insieme di piccole cose

Che slegate vanno via

Risalendo per cambiarmi

E per ridarmi fantasia

Macchine incazzate che suonano impazienti

In mezzo a tanti mezzi sempre inefficienti

Anziani che dibattono davanti ad un cantiere

Che sbuffano irrequieti quando leggono il Corriere

Sorrisi di facciata che si bloccano agli stop

Nei clacson disinvolti negli slogan degli spot

E seguo da lontano il nove che si sposta

La scena si fa bella ma non importa

Com’è com’è com’è com’è com’è

Com’è com’è com’è com’è com’è

E mi sento di corrermi incontro

Ma poi resto al posto

Nel rimorso ho trattenuto quanto basta

E poi ho rimosso

È un insieme di piccole cose

Che slegate vanno via

Risalendo per cambiarmi

E per ridarmi fantasia

E mi sento di corrermi incontro

Ma poi resto al posto

Nel rimorso ho trattenuto quanto basta

E poi ho rimosso

È un insieme di piccole cose

Cosa lascio e cosa voglio

Cose rese tanto belle e quindi rese al mondo intorno