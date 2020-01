Sanremo 2020: Riki a rischio squalifica? La risposta della Rai

Riki, nella giornata del 27 gennaio, ha pubblicato nelle sue Instagram Storie una parte della cover del brano L’Edera. Si tratta proprio della canzone che nella terza serata presenterà in gara con la cantante spagnola Ana Mena. Un gesto che potrebbe sembrare innocuo, trattandosi di una cover e non di un brano inedito.

Il problema subentra dal fatto che a questo proposito la Rai ha stabilito un ferreo regolamento per il Festival di Sanremo (qui lo trovate per intero). A mezzo Ansa la Rai, nella giornata di ieri, dichiara quanto segue:

Trattandosi di un brano edito e tenuto conto della buona fede dell’artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo), non si procederà all’esclusione anche in considerazione del fatto che in quella serata saranno valutati principalmente l’interpretazione e l’arrangiamento. I 20 secondi svelati non compromettono in alcun modo il valore della gara del giovedì, visto che Riki si esibirà insieme a Ana Mena (che non appare nei 20 secondi pubblicati).