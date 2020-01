Riverdale è tornato in onda settimana scorsa dopo la pausa invernale e come sempre è stato un ritorno ricco di emozioni (leggi il recap). La stagione però è ancora a metà e il pubblico già si chiede cosa succederà nel prossimo episodio. Ecco promo e anticipazioni del dodicesimo episodio che è anche il crossover con lo spin-off Katy Keene (guarda le prime foto qui).

Come già vi avevamo anticipato il crossover sarà un modo per introdurre al pubblico Katy Keene. Lo spin-off con protagonista Lucy Hale debutterà infatti il 6 febbraio. Il titolo dell’episodio sarà Men of honor e si prospetta ricco di ritorni e incontri fra vecchi amici. La sinossi, rilasciata da CW, infatti ci informa che le preoccupazioni di Archie (KJ Apa) riguardo lo zio Frank aumentano quando una sua vecchia conoscenza arriva a Riverdale. Chi arriverà? Cosa sconvolgerà Archie?

Intanto, le indagini di Betty (Lili Reinhart) e della madre sugli incidenti alla Stonewall Prep le porteranno faccia a faccia con il loro sospettato numero uno. Jughead (Cole Sprouse) sfiderà Bret a duello per sistemare le loro divergenze. Toni (Vanessa Morgan), Kevin (Casey Cott) e Fangs cercano di vendicarsi di Nick St. Clair che è inaspettatamente ritornato nella cittadina. Infine, Veronica farà un viaggio a New York che sarà anche l’opportunità per rivedere una vecchia amica ovvero Katy Keene (guest star Lucy Hale).

Ecco il promo di Men of honor (episodio 4x12 di Riverdale):

Riverdale 4x12 Promo "Men of Honor" (HD) Season 4 Episode 12 Promo ft. Lucy Hale

