RIKI a Sanremo 2020: ecco qual è la sua reazione

RIKI, contrariamente a delle recenti indiscrezioni, è uno dei concorrenti di Sanremo 2020. Il cantante è infatti uno dei 22 Big che il prossimo febbraio si esibirà sul palco dell’Ariston. Ora che è stata rivelata la lista dei cantanti in gara, anche gli artisti in questione possono finalmente rompere il silenzio. Ed esprimere tutte le loro emozioni e aspettative su questa grande opportunità. Ecco come RIKI ha commentato la notizia che ha annunciato la sua partecipazione al Festival:

Fin da quando ho iniziato a lavorare con Sony Latin, desideravo presentare il terzo disco di inediti su un palco importante come quello di Sanremo. Come sapete sarò presente e il disco uscirà dopo il festival. Il 10 gennaio nella mia testa è da sempre stata la data del capitolo 8, in cui succederà qualcosa…

Vi ricordiamo che RIKI e gli altri concorrenti saranno ospiti della puntata speciale de I Soliti Ignoti che andrà in onda lunedì prossimo su Rai 1. In questa occasione verranno non solo ufficializzati i nomi dei Big ma saranno resi noti anche i titoli delle rispettive canzoni con cui gareggeranno.

Riccardo Marcuzzo non è, però, emozionato soltanto per la partecipazione al festival ma anche per l’uscita imminente del suo terzo e atteso disco. A quanto pare, inoltre, il 10 gennaio succederà qualcosa di importante, una sorpresa di cui per adesso non abbiamo alcun indizio.

Nel frattempo, c’è molta curiosità riguardo i possibili ospiti internazionali che completeranno la kermesse, sul ruolo di Tiziano Ferro (che sarà presente per tutte e cinque le serate) e per le ancora misteriose figure femminili che affiancheranno Amedeus sul palco dell’Ariston.