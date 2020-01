Il Cantante Mascherato: Irama è il Coniglio? Ecco gli indizi!

Prenderà ufficialmente il via venerdì 10 dicembre in prima serata su Rai Uno Il Cantante Mascherato, il nuovo incredibile show condotto da Milly Carlucci. Il format, di origine sudcoreana, vede un totale di 8 Vip sfidarsi a colpi di canzoni dietro ad una pesante, incredibile e colorata maschera.

Su Il Cantante Mascherato e sull’identità delle celebrità coinvolte, ovviamente, vige il massimo riserbo. Nessuno sa, ad eccezione della produzione, l’identità delle celebrità dietro le maschere. Il punto di forza della trasmissione è proprio quello di spingere i telespettatori ad indovinare le identità dei personaggi. E, a proposito, la redazione di Ginger Generation ha deciso di partecipare al gioco, proponendo a voi lettori un’interessante teoria!

Il Coniglio de Il Cantante Mascherato è Irama?

Uno dei nostri artisti preferiti in assoluto, Irama, potrebbe (il condizionale è d’obbligo) far parte del cast di questa prima edizione de Il Cantante Mascherato. Le nostre sono semplici supposizioni ma sono avvallate da almeno un paio di prove importanti, fra cui un’esclusiva Ginger. Ma andiamo con ordine.

Alcuni dei follower della trasmissione, sotto al post di presentazione di Coniglio, hanno iniziato a scrivere il nome di Irama. Filippo Maria Fanti è inoltre apparso in alcuni commenti sul programma condivisi su Twitter.

Qui lo dico qui lo confermo. IL CONIGLIO È IRAMA #ilcantantemascherato — Claire (@michi03_michela) January 3, 2020

Non ce ne stupiamo. La fisicità di Coniglio, magra e slanciata, corrisponde a quella del cantante di La ragazza col cuore di latta. Senza contare lo stile e l’outfit, dal sapore dark e carico di borchie. Ma non è ovviamente finita qui.

Per presentare il suo concorrente, Milly Carlucci ha commentato:

Lui vive vive in specie di soffitta steam-punk. “Tutti si innamoreranno di lui”, il che denota una certa sicurezza di sé, quasi spavalderia. Bianco e tenero come un peluche o rock?

In tempi non sospetti, come vi avevamo raccontato qui, abbiamo incontrato Irama in occasione della finale di Coca Cola Future Legend. Qui sotto potete recuperare quello che l’artista ci aveva raccontato dei suoi progetti per il 2020!

Ciliegina sulla torta, proprio pochissimi giorni fa Irama ha annunciato che “per un po'” si sarebbe preso una pausa dai social. Un tempismo decisamente sospetto e troppo concomitante con Il Cantante Mascherato, non credete anche voi?