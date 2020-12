Rihanna e A$AP Rocky stanno insieme: l’indiscrezione di People

Rihanna e A$AP Rocky stanno insieme? A quanto pare sì, perlomeno questo è quello che ci ha raccontato nelle scorse ore il celebre magazine People.

Clicca qui per attivare la prova gratis di Amazon Music Unlimited!

Una fonte anonima vicina alla coppia ha rivelato tutto, ma proprio tutto, su questa presunta storia fra Rihanna e il celebre rapper.

Tutto nasce da un articolo di Page Six dove si raccontava che i due, entrambi 32enni, erano usciti a cena insieme con un gruppo di amici al Beatrice inn di New York lo scorso weekend.

Almeno per il momento, a riguardo, non abbiamo molte altre informazioni, ma va detto che People rappresenta una fonte piuttosto autorevole.

Rihanna è single da ormai diverso tempo. A gennaio, l’artista originaria delle Barbados ha deciso di porre fine alla sua relazione di tre anni con il fascinoso milionario arabo Hassan Jameel. In questi mesi, fra l’altro, il The Sun aveva riportato la notizia secondo cui i due avevano iniziato a frequentarsi, notizia però smentita da E!

Rihanna e A$AP Rocky hanno tra le altre cose collaborato proprio di recente. Rihanna ha infatti deciso di includere il rapper di Everyday nella sua campagna legata al brand Fenty Beauty, di cui è proprietaria. Per promuovere il brand i due artisti avevano concesso diverse interviste di coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri)

Ecco come Rocky aveva commentato il lavoro fianco a fianco con Rihanna:

Penso che la parte più difficile di lavorare con lei è quella di non fare lo scemo e di ridere tutto il tempo. Per me è come se fosse stata una commedia. Questa è la parte più difficile. Sai, a volte è difficile non mettersi a ridere con le persone. La parte più difficile è non divertirsi troppo. A volte ti dimentichi proprio che stai lavorando.