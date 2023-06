Rihanna e A$AP Rocky: il rapper e la cantante si sono sposati in segreto?

A$AP Rocky e Rihanna non smettono di attirare l’attenzione da quando attendono l’arrivo del secondo figlio. La cantante, in particolare, sta continuando a stupire con la sua moda per la gravidanza che non passa inosservata.

Nella più recente occasione, RiRi ha entusiasmato con un body trasparente mentre sosteneva il partner al suo concerto per Spotify, durante il Cannes Lion Festival!

Si trattava, nello specifico, di un abito vintage Jean Paul Gaultier e un “microkini” Oséree.

L’artista, in attesa del suo secondo figlio, ha assistito al concerto tra il pubblico, mercoledì sera (21 giugno) a Cannes, in Francia.

Ebbene, ad un certo punto durante lo spettacolo, Rocky ha definito Rihanna sua moglie!

“Vorrei dedicare questa canzone alla mia bellissima moglie nell’edificio del figlio di p***ana!” sarebbero state le parole esatte, secondo quanto riportato da Page Six.

Dopo lo show, la coppia si è diretta a cena al ristorante NESPO, dove hanno posato e rilasciato delle foto.

Dopo queste parole pronunciate dal rapper non poteva non subentrare un sospetto da parte dei fan: quello di un matrimonio tra i due che è stato finora tenuto segreto.

C’è anche da dire, però, che nel video della specifica canzone dedicata a Rihanna durante il concerto di A$AP, i due innamorati hanno messo in scena delle nozze fittizie.

Ma questa non è l’unica recente apparizione di RiRi che ha fatto parlare. I rumors, in realtà, erano già nati durante il Met Gala in cui la cantante ha indossato un abito da sposa.

