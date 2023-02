Rihanna si esibirà con Lift me up alla Notte degli Oscar 2023

Dopo la sua indimenticabile performance all’Halftime Show del Super Bowl 2023, presto Rihanna si esibirà nuovamente, per la gioia di tutti i suoi fan.

La notizia è stata annunciata dai produttori e showrunner degli Academy Awards, Glenn Weiss e Ricky Kirshner, tramite le pagine social ufficiali relative ai premi Oscar.

Nel corso dell’evento, che quest’anno sarà presentato dal conduttore e comico statunitense Jimmy Kimmel al Dolby Theatre di Los Angeles, nella notte del 12 marzo, Rihanna canterà Lift Me Up.

Si tratta del brano tratto dalla colonna sonora del film Marvel Black Panther: Wakanda Forever con cui è in nomination nella categoria Miglior canzone originale.

Per RiRi, che ha scritto Lift Me Up insieme a Tems, Ryan Coogler e Ludwig Goransson, si tratta non solo della prima nomination all’Academy, ma anche della prima esibizione all’evento.

