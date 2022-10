Rihanna – Lift me Up: audio, testo e traduzione

Rihanna ritorna sulle scene musicali questo venerdì con Lift Me Up, il primo singolo tratto dalla colonna sonora del nuovo film Black Panther: Wakanda Forever.

L’ album con la colonna sonora Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By, uscirà il 4 novembre mentre il film sarà nelle sale italiane il 9 novembre.

Testo Lift me Up

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love

When you depart, keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Drowning in an endless sea

Take some time and stay with me

Keep me in the strength of your arms

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me safe

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me safe

We need light, we need love

(Lift me up) Lift me up in your arms

(Hold me down) I need love, I need love, I need love

(Keep me close) Hold me, hold me

(Safe and sound) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Lift me up) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Hold me down) Hold me, hold me

(Keep me safe) We need light, we need love

Traduzione

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi vicino

Sana e salva

Bruciando in un sogno senza speranza

Stringimi quando vai a dormire

Tienimi nel calore del tuo amore

Quando te ne vai, tienimi al sicuro

Sana e salva

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi vicino

Sana e salva

Annegando in un mare infinito

Prenditi un po’ di tempo e resta con me

Tienimi nella forza delle tue braccia

Tienimi al sicuro

Sana e salva

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi al sicuro

Sana e salva

Bruciando in un sogno senza speranza

Stringimi quando vai a dormire

Tienimi al sicuro

Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di amore

(Sollevami) Sollevami tra le tue braccia

(Tienimi giù) Ho bisogno di amore, ho bisogno di amore, ho bisogno di amore

(Tienimi vicino) Stringimi, stringimi

(Salvo e sano) Stringimi, stringimi, stringimi, stringimi

(Sollevami) Stringimi, stringimi, stringimi, stringimi

(Tienimi giù) Tienimi, tienimi

(Tienimi al sicuro) Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di amore

Il significato di Lift me up

Lift Me Up è stata scritta dall’artista nigeriano Tems, dal vincitore del Premio Oscar Ludwig Göransson, dalla stessa Rihanna e dal regista e sceneggiatore Ryan Coogler come un tributo alla vita straordinaria e all’eredità lasciata da Chadwick Boseman.

Il compianto attore, stroncato da un tumore al colon nel 2020, ha interpretato il protagonista del film originale Marvel Black Panther, il re di Wakanda T’Challa.

“Dopo aver parlato con Ryan e aver sentito le sue idee per il film e la canzone, volevo scrivere qualcosa che rendesse l’immagine di un caloroso abbraccio proveniente da tutte le persone che avevo perso nella mia vita. Mi sono immaginata le sensazioni che avrei provato se avessi potuto cantare per loro ed esprimere quanto mi mancano” – racconta Tems. “Rihanna è sempre stata una mia ispirazione, sentirla cantare su questo brano è un grandissimo onore”. Cosa ne pensate di Lift me up di Rihanna?