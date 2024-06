Rihanna parla dell’uscita del suo nono album

Rihanna, al party di lancio di FENTY HAIR che si è tenuto ieri, 11 giugno, ha detto di essere pronta a tornare in studio per completare il suo nono album.

“La musica per me è un modo di scoprire nuove cose, ho lavorato al nuovo album per così tanto tempo che a un certo punto ho dovuto accantonare tutto. Adesso sono pronta per ritornare in studio e ricominciare! Certo, non voglio accantonare tutto il lavoro svolto. Voglio solo ricominciare e riascoltare ciò che ho creato con delle nuove orecchie, delle nuove prospettive e vedere quello che succede!

La cantante ha parlato anche delle nuove certificazioni di diamante che l’hanno resa la donna con più canzoni ad aver superato i 10 milioni di copie in territorio americano.

I brani in questione sono: Stay, Work, Needed Me e Umbrella con cui RiRi è diventata la cantante con più certificazioni diamante RIAA nel territorio statunitense (7 totali).

“L’ho vissuta come una vera e propria testimonianza della qualità della mia musica e dell’amore che i miei fan mi hanno donato in questi anni, un promemoria di come devo affrontare R9! Voglio che le cose siano senza tempo, proprio come Diamonds! il modo in cui i miei fan abbiamo continuato ad ascoltare la mia musica, è pazzesco!”

Una settimana fa, con un videoclip via Instagram, la cantante delle Barbados ha lanciato la sua nuova linea di prodotti Fenty Hair estendendo così il suo brand di make-up e skincare alla cura dei capelli.

La nuova gamma di prodotti, disponibili dal 13 giugno 2024 sul sito promette di riparare rinforzare ogni tipologia di chioma, anche quelli danneggiati da trattamenti frequenti o dal calore, dal tempo e dagli agenti atmosferici. Un’ottima consolazione prima dell’arrivo del nono album di Rihanna!