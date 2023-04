Rihanna presterà la sua voce al personaggio di Puffetta nel nuovo film de I Puffi

Rihanna presterà la sua voce a uno dei personaggi più amati di sempre, proveniente dal fantastico mondo dei cartoni animati.

La popstar originaria delle Barbados sarà, dunque, la doppiatrice di Puffetta in un nuovo film tutto dedicato ai mitici personaggi immaginari dei Puffi!

L’annuncio da parte di Rihanna

RiRi l’ha svelato a Las Vegas sul palco dell’evento CinemaCom 2023, che si è tenuto dal 24 al 27 aprile, dove è apparsa realizzando una sorpresa per i presenti.

La cantante, attrice e imprenditrice ha ironizzato riguardo la notizia affermando: “Ho provato a ottenere il ruolo del Grande Puffo, ma non ha funzionato”.

Rihanna ha indossato un abito premaman azzurro cielo (o se vogliano color puffo) e un make up occhi dello stesso colore, per essere in perfetta armonia cromatica con il suor ruolo di doppiatrice di Puffetta.

Ma non è finita qui perché in questa stessa occasione, l’artista ha confermato di essere giunta al terzo trimestre di gravidanza del suo secondo figlio. Notizia che aveva già anticipato durante la sua performance al Super Bowl Halftime Show!

La cantante e il compagno A$AP Rocky si stanno preparando, in effetti, ad accogliere il secondo figlio, un bimbo nato a maggio dello scorso anno di cui non è ancora stato rivelato pubblicamente il nome.

Ma RiRi non si limiterà a prestare la sua voce all’amatissimo personaggio. Sarà lei infatti a scrivere e a registrare le canzoni originali per la nuova pellicola dei Puffi che produrrà insieme a Paramount Animation.

C’è un sottile nesso tra questa nuova collaborazione cinematografica e la sua vita da mamma. La cantante ha svelato infatti che spera che la sua partecipazione a questo film, un ibrido tra live-action e animazione, un giorno potrà renderla più interessante agli occhi dei suoi due bambini.

.@rihanna will write, record original songs, and star as Smurfette in the new #SmurfsMovie – coming to theatres 2025. pic.twitter.com/rI6eIJwwqN

— Paramount Pictures (@ParamountPics) April 27, 2023