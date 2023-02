Rihanna al Super Bowl 2023: il video della performance e la conferma della gravidanza

Rihanna è finalmente scesa in campo allo State Farm Stadium domenica (12 febbraio) a Glendale, Arizona durante il Super Bowl Halftime Show!

La cantante è stata la protagonista dello spettacolo durante l’intervallo della finale del campionato di football americano.

RiRi ha iniziato lo show su un palco galleggiante che è sceso sul pavimento, mentre le scenografie sono andate su e giù per tutta la durata dello show.

La performance è iniziata con uno snippet di What’s My Name prima che l’artista entrasse nel vivo dell’esibizione con la sua Bitch Better Have My Money.

Rihanna ha realizzato molte collaborazioni con altri artisti nel corso della sua carriera, ma in quest’occasione ha scelto che non ci fossero ospiti speciali.

Inoltre, avendo 14 canzoni che hanno raggiunto la Billboard Hot 100, non è stato possibile inserirle tutte in una scaletta di 13 minuti.

RIHANNA – LISTA DEL SET DEL SUPER BOWL

What’s My Name (snippet)

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl in the World

S&M (snippet)

We Found Love

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Birthday Cake (snippet)

Pour It Up

All Of the Lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds

La cantante aspetta un secondo figlio da ASAP Rocky

Sì, Rihanna aspetta per la seconda volta un bambino. Sono stati i fan che hanno iniziato ad ipotizzarlo, proprio dopo averla vista durante l’esibizione al Super Bowl Halftime Show. Ed ecco che dopo la performance, un portavoce di Rihanna ha confermato la notizia.

Il rappresentante ha riferito al magazine JustJared.com che la speculazione era vera, anche se non ha rilasciato una dichiarazione completa.

Questo sarà il secondo figlio di Rihanna, che ha già accolto un bambino con il fidanzato, il rapper A$AP Rocky.

La coppia ha dato il benvenuto al primogenito nove mesi fa e recentemente ha condiviso la prima foto sui social media.