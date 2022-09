Rihanna si esibirà all’Halftime Show per il Super Bowl 2023

Il Super Bowl 2023, uno degli eventi sportivi statunitensi più importanti, ha già arruolato una star per lo spettacolo che come ogni anno si tiene durante l’intervallo ed è Rihanna.

La cantante, originaria delle Barbados, ha condiviso uno scatto sulle sue pagine social ufficiali con la sua mano che tiene un pallone da football. Una vera e propria ufficializzazione a quelli che erano dei rumors.

Inutile dire che c’è una grandissima attesa per il suo ritorno dal vivo e oltre al desiderio di ascoltare le sue hit c’è anche quello di nuova musica!

A proposito della cantante, il capo della NFL ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Rihanna sul palco dell’Apple Music Super Bowl Halftime Show. Rihanna è un’artista unica in una generazione che è stata una forza culturale per tutta la sua carriera. Non vediamo l’ora di collaborare con Rihanna, Roc Nation e Apple Music per offrire ai fan un’altra esibizione storica dell’Halftime Show”.

Ma c’è un anche un altro artista che si è espresso in merito ed è il rapper Jay-Z che ha commentato la news scrivendo: “Rihanna è un talento generazionale, una donna di umili origini che ha superato ogni aspettativa. Una persona nata nella piccola isola delle Barbados che è diventata uno degli artisti più importanti di sempre. Si è fatta da sola nel mondo degli affari e dello spettacolo”.

Cos’è il Super Bowl

Ma cos’è l’evento che il prossimo anno si terrà il 23 febbraio? Forse non tutti sanno che si tratta della finale del campionato di football statunitense, un appuntamento indimenticabile non solo per gli appassionati di sport ma anche per quelli di musica.

Basti pensare che durante l’Halftime show degli ultimi anni si sono esibiti Beyoncé, Coldplay, Lady Gaga, The Weeknd, Katy Perry, Justin Timberlake, U2, Maroon 5, Madonna, Shakira, Jennifer Lopez e tanti altri.

L’anno scorso si è prestata allo spettacolo una crew rap d’eccezione, composta da Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.

Rihanna: la maternità e Fenty Beauty

L’anno a cui risale l’ultima attività musicale è il 2016 con la pubblicazione del suo album Anti. Nel frattempo, la cantante è stata occupata con impegni da attrice e soprattutto con la sua azienda Fenty che comprende sia un settore cosmesi sia uno di intimo femminile.

Lo scorso 13 maggio, Rihanna ha accolto al mondo il suo primogenito, un bimbo nato dalla sua storia d’amore con il rapper A$AP Rocky. E voi cosa ne pensate della sua partecipazione al Super Bowl?