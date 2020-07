La fine di un’era. Louis Tomlinson ha annunciato nelle scorse ore via Twitter la chiusura definitiva del suo rapporto di lavoro con l’etichetta Syco. La label britannica, come saprete, è la stessa fondata da Simon Cowell che ha portato i 1D al successo nel 2010.

Hope everyone is doing ok! Just wanted to let you know that Syco Music and I have agreed to part ways. I’m really excited for the future and to be back in the studio writing the next album. Can’t wait to finally see you all on tour!!

Stay safe and see you soon, Louis x

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 11, 2020