Reunion delle Spice Girls a distanza e nuovo documentario in arrivo

Se siete nati negli ’90, Wannabe è stata la colonna sonora della vostra infanzia e le Spice Girls uno dei gruppi femminili che avrete amato di più. Dopo la reunion in tour del 2019 dove la grande assente è stata Victoria Beckam, adesso le 5 artiste inglesi si sono riunite durante il social distancing… mantenendo appunto le distanze.

Durante un’intervista Emma Bunton, Baby Spice, ha dichiarato di aver incontrato in questi giorni le sue amiche e colleghe: “Pensavo di non vederle più se non via Zoom e invece, finalmente, ci siamo incontrate io Geri, Mel B, Mel C e Victoria! Penserete che siamo andate in un bar a bere qualcosa e invece abbiamo fatto una passeggiata, a distanza, nei boschi”.

Purtroppo non abbiamo foto di questo momento in cui tutte e 5 hanno trascorso del tempo insieme. Ma come si dice, i momenti più belli non si condividono sui social.

In arrivo un documentario sul gruppo?

Questa piccola reunion lontana dai riflettori sembra però non essere l’unica novità per le Spice. Sembrerebbe, infatti, che una docuserie dedicata alla girl band sia in fase di realizzazione. Secondo quanto riportato da Channel 4 Press, un nuovo documentario Girl Powered: The Spice Girls dovrebbe arrivare molto presto. Si tratterebbe di una serie con immagini di repertorio e varie interviste per ripercorrere la vita e la carriera della girl band per eccezione negli anni ’90.