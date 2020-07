Sarebbe stato ritrovato un corpo sul Lago Piru, la zona in cui l’8 giugno è scomparsa Naya Rivera. A riportarlo è stato l’account Twitter ufficiale del Ventura Sheriff, che non ha però riportato le generalità della persona ritrovata.

Non sappiamo ancora effettivamente se si tratti dell’attrice, diventata famosa per il suo ruolo in Glee. Questo quanto riportato dalla polizia locale: “Un corpo è stato ritrovato al Lake Piru questa mattina. Il recupero è in corso. Ci saranno news durante una conferenza alle 2 del pomeriggio (le 23 ore italiane ndr)”.

Non è stato quindi ancora confermato se si tratta o meno dell’attrice ma, viste le intense ricerche di questi giorni, non è da escludere che possa trattarsi del suo corpo, purtroppo. In queste ore anche il cast di Glee aveva mostrato la sua speranza per il ritrovamento di Naya, presto avremo notizie certe se si tratta di lei o meno.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

AGGIORNAMENTO

Tmz, noto sito, ha confermato che il corpo rinvenuto è quello dell’attrice 33enne. Seguirà come anticipato conferenza stampa per comunicare quanto è stato scoperto.

La scomparsa di Naya Rivera

La polizia di Ventura County la mattina dell’8 luglio ha trovato il figlio di 4 anni dell’attrice sulle sponde del lago Piru ma Naya non era presente. Josey Hollis Dorsey, unico testimone dell’accaduto, avrebbe riferito alla polizia che la madre si è tuffata in acqua ma non è più tornata a galla.

Naya non avrebbe utilizzato il giubbotto salvagente e Josey è stato ritrovato sulla barca mentre dormiva e in perfetta salute. Il bambino è stato ricongiunto con i familiari (QUI per saperne di più).

In questo momento di attesa ci stringiamo alla famiglia e a tutte le persone che conoscevano e amavano Naya.