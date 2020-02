L’Ahoy Rotterdam di Rotterdam sta scaldando i motori per l’Eurovision Song Contest 2020! Come saprete, quest’anno la divertente e colorata manifestazione musicale sbarca in Olanda, dal 12 al 16 maggio! Fra i paesi che parteciperanno, oltre ovviamente all’Italia, troviamo anche il Belgio in gara con Release me degli Hooverphonic!

Release me sarà dunque una delle tante canzoni che gareggeranno contro Fai rumore, il pezzo del nostro Diodato. A proposito, qui sotto trovate la nostra video intervista su Youtube dove Diodato ci racconta cosa si aspetta dal suo Eurovision Song Contest 2020.

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

In attesa di vedere gli Hooverphonic sul palco, qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione del loro brano Release me!

Hooverphonic - Release Me - Belgium 🇧🇪 - Official Music Video - Eurovision 2020

Testo Release Me

Release me

Don’t talk go away

Release me

It’s not right to make me stay

All the lies and all the pain

Only you can make them go away

Yeah, release me from this sad and losing game

Release me

Don’t say what I already know

Release me

Only trouble steals the show

All those words won’t comfort me

It’s clear we are not meant to be

Yeah, release me from this sad and losing game

You’re all I want

A dangerous need

It’s wrong to keep you close to me

And if you dare, if you care

Then cut the ropes and float away

Yeah, release me, if you love me let me go

Release me

Don’t talk go away

Release me

It’s not right to make me stay

All the lies and all the pain

Only you can make them go away

Yeah, release me from this sad and losing game

You’re all I want

A dangerous need

It’s wrong to keep you close to me

And if you dare, if you care

Then cut the ropes and float away

Yeah, release me, if you love me let me go

All the lies and all the pain

Only you can make them go away

All those words won’t conquer me

It’s clear we are not meant to be

Yeah, releas3 me from this sad and losing game

Oh, release me, oh, release me from this sad and losing game x 2

Traduzione

lasciami

non parlare vattene

lasciami

non è giusto farmi rimanere

tutte le bugie e tutto il dolore

solo tu puoi farli andare via

yeah, fammi fuggire da questo triste gioco al massacro

lasciami

non dirmi quello che già so

lasciami

solo i problemi rubano la scena

nessuna di quelle parole mi conforteranno

è chiaro che non siamo fatti per stare insieme

yeah fammi fuggire da questo triste gioco al massacro

sei tutto quello che voglio

un bisogno pericoloso

è sbagliato tenerti vicino a me

e se odi, se ti interessa

allora taglia la corda e fuggi via

yeah, lasciami, se mi ami lasciami andare

lasciami,

non parlare vattene

lasciami

non è giusto farmi rimanere

tutte le bugie e tutto il dolore

solo tu puoi farli andare via

yeah, fammi fuggire da questo triste gioco al massacro

sei tutto quello che voglio

un bisogno pericoloso

è sbagliato tenerti vicino a me

e se odi, se ti interessa

allora taglia la corda e fuggi via

yeah, lasciami, se mi ami lasciami andare

tutte le bugie e tutto il dolore

solo tu puoi farli andare via

tutte quelle parole non mi conquisteranno

è chiaro che non siamo fatti per stare insieme

oh, lasciami, oh, fammi fuggire da questo triste gioco al massacro

oh, lasciami, oh, fammi fuggire da questo triste gioco al massacro