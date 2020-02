Amici 19: Francesco Bertoli racconta il suo triste passato

Il cantante Francesco Bertoli è il protagonista delle puntate di Amici 19 che stanno andando in onda durante questa settimana. Dopo che non ha ottenuto l’accesso al serale e dopo essere stato duramente criticato dai professori durante lo speciale di sabato, Stash e Zerbi lo raggiungono in sala relax.

I due insegnanti cercano di obbligarlo a parlare del suo blocco emotivo che gli impedisce di esprimersi dal punto di vista artistico. Messo alle strette, Francesco racconta il vero motivo. Non si tratta di una ragazza che lo ha deluso o di una qualsiasi altra questione sentimentale della sua adolescenza.

Il cantante confessa qualcosa che lo ha segnato per sempre, quando aveva soltanto quindici anni. Il ragazzo aveva una cugina della sua stessa età, colpita da una grave malattia. E che purtroppo non ce l’ha fatta. Tutto ciò che ha vissuto in quegli anni lo hanno cambiato, ammette Francesco.

I due professori gli consigliano di mettere questo dolore così forte nelle sue canzoni. Se vuole proseguire con la sua passione per musica dovrà mettere tutto se stesso nella sua arte ed essere capace di non essere sempre così accondiscendente.

Proprio oggi, il cantante di Buio pesto ha avuto uno scontro con Jacopo, Martina e Stefano mostrandosi, come sempre, estremamente educato. Anche quando ha visto negare il suo accesso al serale, si è comportato in maniera impeccabile e super controllata.

È proprio questo tipo di approccio che Stash e Zerbi vogliono che lui cambi perché se nella vita può servire, non è utile in questo contesto.