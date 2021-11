Amici 21 – daytime: Luigi canterà Lady di Sangiovanni

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5, Anna Pettinelli decide di mettere alla prova con delle assegnazioni i cantanti delle altre “squadre”.

A Luigi, in particolare, spetta una prova difficile e per certi versi provocatoria.

Ecco qual è la reazione del cantante degli inediti Vivo e Muro dopo aver ricevuto questo compito.

Luigi canterà Lady di Sangiovanni ad Amici

“Devi essere scanzonato e qui non lo sei”, avverte Anna nella lettera con l’assegnazione che Maria De Filippi legge a tutti i ragazzi, seduti sulle gradinate.

Non appena parte il brano di Sangiovanni, Luigi e gli altri allievi si scatenano entusiasti sulle note di Lady.

“Questa sì, io la voglio. Mi diverte fare un pezzo del genere, è po’ buttata sull’ironia e poi vorrei sapere anche il riscontro di Sangio”, esclama il cantante.

Subito dopo, si confronta con Zerbi e dichiara che questo pezzo per lui sarà un’opportunità e non un proiettile. Anche se non può cambiare gli arrangiamenti e Rudy non accetta l’intento della Pettinelli di mettere davanti a Luigi una pietra d’inciampo, il ragazzo è convinto che potrà “portarsi a casa il brano” e non sarà affatto un’occasione di caduta.

“Voglio dimostrare anche quello che ho fatto fuori da qui e quello che sto facendo crescere qui dentro, quindi non cadrò”. L’assegnazione è dunque accettata.

Diversamente va per Nicol a cui è stata assegnata Grande, grande, grande di Mina e insieme a Zerbi giunge alla conclusione di dover rifiutare il compito voluto da Anna.

Alex e la Cuccarini, invece, accettano che il cantante interpreti I wanna dance with somebody di Whitney Houston, convinti di poter rispondere alla provocazione in modo vincente.