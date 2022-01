Turning Red: la Disney annulla l’uscita al cinema del film

Annunciato poco più di un anno fa, in piena pandemia, Turning Red sembrava aver scampato il “pericolo” di veder cancellata la propria uscita nelle sale. Purtroppo non è così perché, visto il recente andamento della pandemia, casa Disney ha deciso di distribuire il nuovo lungometraggio della Pixar direttamente su Disney+. La data resta la stessa, l’11 marzo.

Una bruttissima notizia per tutti coloro che aspettavano di riguardare un film Disney Pixar in sala dal momento che agli film dello studio (Luca e Soul) era toccata una sorte analoga. Nei luoghi in cui Disney+ non è ancora disponibile il film uscirà in sala, ma si tratterà pur sempre di un mercato limitato.

Nessuna news ancora per Lightyear la cui data d’uscita al cinema resta per ora invariata al 17 giugno. Non ci resta che aspettare per saperne di più e capire che cosa succederà. Turning Red non è il primo che subisce uno slittamento in questa settimana.

Qualche giorno fa è stata la volta di Morbius. Stando ad alcuni rumor anche The Batman, la cui uscita è prevista per il 4 marzo, sarebbe a rischio.

A proposito del film

Diretto da Domee Shi (vincitrice dell’Oscar per Bao), il film vede come protagonista una teenager che si trasforma in un panda rosso gigante quando è agitata.

Recentemente vi avevamo anche raccontato che Billie Eilish e suo fratello Finneas hanno collaborato con la Pixar per la composizione di tre brani inediti che faranno parte della colonna sonora di Turning Red. Un grande peccato non poter assistere a tutto ciò al cinema.

La trama ufficiale del film

Mei Lee, una tredicenne che all’improvviso si trasforma in un panda rosso gigante quando si eccita troppo (il che è praticamente SEMPRE). Ming è sua madre: molto protettiva, se non leggermente prepotente, che non è mai lontana da sua figlia, una sfortunata realtà per l’adolescente.