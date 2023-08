Red, White and Royal Blue esiste una versione da 3 ore del film: potremo vederla?

Red, White and Royal Blue o Rosso, Bianco e Sangue Blu è un vero successo per Amazon Prime Video. La pellicola è diventa la prima nelle classifiche di Prime per quanto riguarda il numero di visualizzazioni nel weekend del debutto. Si tratta di un enorme successo, è innegabile, tanto che si parla già di progetti sequel. Nei giorni scorsi però il regista del film ci ha fatto sapere che il montaggio finale è privo di davvero tante scene che sono ancora inedite.

Esiste davvero una versione di Red, White and Royal Blue da 3 ore?

Tantissimi fan si sono accorti che dal montaggio finale sono state rimosse alcune scene presenti nel trailer e questo non è stato affatto casuale.

Matthew Lopez, il regista del film, a rivelato ai microfoni di US Weekly che la prima versione dal film, senza quinti montaggio e taglia durava quasi 3 ore. Ecco le parole esatte del regista: “Il mio lavoro è molto, molto diverso da quello di Casey McQuiston come autore del romanzo. Questo non è ovviamente un affronto a Casey, che adoro e che è stat* parte integrante della realizzazione di questo film. Quando si fa un film ci sono limiti di budget, di tempo, di spazio, e il tempo è quello più urgente. Quello che ho detto alla gente è stato: ‘Beh, prendete il numero di ore che dura l’audiolibro e sottraetelo di due, e questo è ciò che è stato lasciato fuori dal film. Il motivo per cui dico che non è stato difficile tagliare è che mi sono subito reso conto, mettendo insieme questo film, che, a differenza del libro, questo film riguardava prima di tutto Alex e Henry. E ogni decisione che ho preso come regista di questo film doveva essere ricondotta alla domanda: è giusto per Alex e per Henry? Ed è giusto per loro come coppia?“

Ovviamente si parla di una versione del film senza tagli e post-produzione, non di una versione scartata del film.

I fan però sono in fermento ed hanno aperto una petizione per ottenere la release della versione integrale del film. Come vi abbiamo già detto il film è un vero successo e Amazon ha deciso di cavalcare l’onda iniziando a distribuire online le scene tagliate dal montaggio finale.

Ancora non sappiamo se una versione integrale del film verrà mai rilasciata ma il fatto che Amazon stia distribuendo le scene inedite ci lascia ben sperare visto che questa politica alimenta le richieste dei fan.

Tra le scene tagliate e distribuite da Amazon c’è la famosa scena del Cornetto, scena che era presente nel trailer ma che è stata tagliata dalla versione definitiva del film. È una sequenza che si svolge all’inizio del film, durante la prima notte che Alex Claremont Diaz (Taylor Zakhar Perez) passa a Kensington Palace dopo l’incidente della torta.

Perchè è stata tagliata? La scena del Cornetto è rimasta nel film per un po’, ma dopo i test screening i regista si è accorto che la scena dell’intervista funzionava meglio e questa sequenza rischiava di rallentare sia il ritmo che la traiettoria della storia.

È molto probabile che Amazon decida di distribuire altre scene tagliate e presenti invece nel romanzo. Quale vi piacerebbe vedere e vorreste la versione da 3 ore?

