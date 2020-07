I Q4 e Valerio Mazzei vogliono diventare i nuovi One Direction? (VIDEO)

Se c’è una cosa che abbiamo intuito da questo post quarantena è che i Q4 e Valerio Mazzei si sono avvicinati come mai prima d’ora, trasformando la loro amicizia in un rapporto di lavoro. Valerio si è praticamente trasferito a casa di Diego Lazzari, Gianmarco Rottardo, Tancredi Galli e Lele Giaccari, con i quali posta quotidianamente nuovi (apprezzatissimi) contenuti su TikTok.





In un certo senso, è come se i Q4 avessero costruito la loro “house” da tiktoker, in modo molto simile a quello che oltreoceano hanno fatto quelli della Hype House. E se, fra i contenuti in arrivo, ci fosse anche un ideale progetto musicale?

Per il momento sono tutte ipotesi, ma è assodato che Valerio Mazzei si stia in qualche modo inserendo nel gruppo come un quinto elemento di una sorta di ideale progetto “Q5”. Cinque bei ragazzi, cinque amici, cinque potenziali superstar. Vi ricorda nulla questo format? Se è agli One Direction che state pensando, beh, sappiate che non siete gli unici.







I Q4 vogliono diventare i nuovi One Direction con Valerio Mazzei?

In uno degli innumerevoli TikTok caricati sul suo profilo insieme a Valerio Mazzei, Diego Lazzari ha scritto:

piano piano balleremo tutti quanti e diventeremo i nuovi one direction 😅

La frase, tuttavia, ha fatto storcere il naso (pure parecchio!) alle directioner più affezionate. Le fan degli One Direction hanno fatto giustamente notare che i ragazzi non hanno mai ballato. Se c’è una dote per la quale sono diventati famosi in tutto il mondo, infatti, è stata senza ombra di dubbio la loro ugola d’oro e la loro capacità di scrivere pezzi indimenticabili.

Ecco soltanto una piccola selezione di alcuni dei commenti delle directioner al post di Diego Lazzari dei Q4!

Al momento gli unici due membri dei “Q5” ad aver pubblicato una canzone come artisti solisti sono Valerio Mazzei e lo stesso Diego Lazzari. Gli altri membri del Q4, infatti, si sono limitati (almeno per ora) a sviluppare i loro rispettivi canali TikTok.