I BTS si sono iscritti all’università! Ecco a quale corso di laurea!

Come se non fossero già abbastanza impegnati, i BTS hanno deciso di iscriversi tutti insieme all’università per integrare ulteriormente i loro studi! La notizia è giunta poche ore fa in forma ufficiale da parte della Big Hit Entertainment, la loro etichetta discografica!





I membri dei BTS che hanno scelto di compiere questo nuovo importante passo per la loro formazione personale iscrivendosi alla Hanyang Cyber University sono RM, Suga, J-Hope, Jimin e V fra l’altro nello stesso corso. I ragazzi seguiranno il corso di laurea in Advertising & Media.