Amici 2020: il quotidiano lascia RealTime. Ma dove andrà in onda?

I Palinsesti Discovery del prossimo autunno sono stati appena presentati e tra le altre c’è un’importante novità che riguarda il talent show più longevo. Dopo ben sei anni, infatti, sul Canale 31 del digitale terrestre non ci sarà più la striscia del daytime di Amici di Maria De Filippi.

Nei palinsesti del canale per la prossima stagione, la proposta di daytime di Real Time non comprende dunque la vita quotidiana nella scuola più famosa d’Italia, un appuntamento sul quale rete ha puntato molto negli anni, a partire dal 2014.

Tornando ad Amici, con buona probabilità il daytime del programma dovrebbe tornare ad essere trasmesso su Canale 5, come avviene, d’altra parte, per lo speciale del sabato e anche per la fase serale. Non ci sono però a riguardo, almeno per il momento, conferme ufficiali di sorta.

La striscia su Real Time rappresentava l’unico appuntamento quotidiano con Amici prima della fase conclusiva. Il daytime ha poi raddoppiato soltanto nelle ultime tre edizioni con una breve finestra di pochi minuti nel pomeriggio di Canale 5, prima de Il Segreto.

Tra le altre novità che sono state introdotte per la nuova stagione su Canale 31, c’è che l’appuntamento con Federico Fashion Style, invece, raddoppia. Oltre al Salone delle Meraviglie di Federico Lauri, debutta infatti anche Beauty Bus. Si tratta di un van glitterato in cui il famoso ed eccentrico hair stylist cambierà il look a donne e ragazze, raggiungendole in giro per tutta l’Italia.

Ecco le principali novità di Real Time per la prossima stagione televisiva. #DiscoveryReacts #PalinsestiDiscovery pic.twitter.com/1pvUScDajl — Real Time (@realtimetvit) July 7, 2020