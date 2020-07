I Q4 diventeranno Q7 a settembre? Chi sono gli altri

Settembre potrebbe essere un mese di novità e di cambiamento per una delle crew d’influencer più seguite in Italia. L’hashtag #7MBRE, che hanno lanciato i Q4 qualche settimana fa, in effetti lascia presagire che ci saranno grosse sorprese.

Secondo le ipotesi che sono state riportate sul web, c’è quella che a settembre il gruppo si trasferirà in una nuova e più grande casa. Tuttavia, di per sé, questo non sarebbe un cambiamento significativo, considerando il grande risalto che viene dato dai ragazzi della crew a quel numero che è appunto il 7.

I componenti, della nuova casa, dunque, potrebbero essere sette e non quattro. Il quinto potrebbe essere Valerio Mazzei, ormai ospite fisso in casa della crew. Recentemente, inoltre, i Q4 hanno pubblicato una foto di sei misteriose persone, con l’immancabile #7mbre.

Oltre a Gianmarco Rottaro, Diego Lazzari, Lele Giaccari, Tancredi Galli e Valerio Mazzei, sembrava esserci anche Zoe Massenti, ex ragazza di Gianmarco Rottari.

La settima, quella che ha scattato la foto, potrebbe essere Marta Losito (attuale ragazza di Gianmarco), oppure Gaia Bianchi (molto legata a Valerio Mazzei) o infine Giulia Paglianiti (che ha un rapporto altalenante con Tancredi).

Alla domanda cosa succederà a settembre, Gianmarco Rottaro ha risposto così ai suoi fan: “E se te lo dico che gusto c’è?”. Mentre alla domanda: “Hai mai pensato di pubblicare una canzone?” ha risposto: “Al momento sto facendo altro però spero di potervi raccontare tutto il prima possibile”.

Sembrerebbe dunque che non si tratti di una canzone, ma di sicuro a settembre succederà qualcosa e non possiamo perdercelo! Anche perché il nuovo progetto coinvolgerà, quasi certamente anche Valerio Mazzei.

Valerio e Gianmarco, qualche tempo fa, si sono chiariti definitivamente, inoltre, hanno affermato di avere in cantiere un grande progetto insieme.

Casa Q4 diventera' Q8 a #7mbre! Lo dicono Tanc e Valerio Mazzei in live tik tok..Chi sono gli altri?

