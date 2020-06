L’influencer e tiktoker Marta Losito si è scontrata con delle fan dei One Direction e questo per aver condiviso un TikTok in cui appare insieme a Gianmarco Rottaro, il suo fidanzato, e con una canzone della band come colonna sonora. Il brano in questione è You and I e la cosa non è stata apprezzata dalle Directioner.

Approfitta subito delle incredibili offerte dello shop Sephora!





Su Twitter, una fan ha infatti sottolineato ironicamente la cosa per rimarcare che la Losito non è una vera estimatrice del gruppo. E questo perché sino ad ora non ha mai dimostrato di apprezzare particolarmente la band britannica, tant’è vero che Marta non seguirebbe nessuno dei suoi ex componenti su Instagram.

Clicca qui per comprare il diario di Marta per l’anno 2020/2021!





La TikToker ha replicato di essere, invece, una Directioner da sempre! Che sia vero o meno, nessuno merita di essere deriso per aver condiviso una canzone, anche se è un personaggio pubblico che può aver maturato (a torto o a ragione) delle antipatie. E anche se non è “un vero fan” dell’artista in questione.

Marta Losito nasce il 6 ottobre 2003 a Milano e come molti della sua generazione si lancia sul web aprendo un canale YouTube. La curiosità della ragazza la fa approdare su Instagram dove attualmente è seguita da milioni di utenti, e poi su TikTok.

Nel 2018 Gionny Scandal la vuole nel video del singolo Ti amo ti odio insieme a Valerio Mazzei, altro conosciutissimo youtuber. L’anno successivo ha pubblicato il suo primo libro autobiografico, Nonostante.

Il 3 marzo 2020 pubblica il suo secondo libro C’è Molto di più dove descrive se stessa fuori dai social e la sua visione della vita.