Dark di Netflix è una serie che noi di Ginger Generation abbiamo imparato ad avere fin dai primissimi minuti della stagione pilota, disponibile da ormai un paio di anni sulla piattaforma.

Gli elementi che contraddistinguono Dark sono il suo essere affascinante e inquietante allo stesso tempo, con un elemento di complessità mica da ridere. Dark di Netflix, di recente nominata la miglior serie di tutta la piattaforma, non è infatti un prodotto per tutti.

Per comprenderla a fondo è infatti necessario armarsi di pazienza, di un bloc notes e della nostra mappa con l’albero genealogico dei personaggi. Il punto focale della serie, che per molti versi è corale, è infatti l’intreccio dei personaggi spalmati su diversi momenti temporali. Ma c’è molto di più.

Dark è infatti una serie tedesca, ambientata nell’ideale cittadina di Winden, che gioca molto con il paradosso temporale. All’interno di questo piccolo centro abitato c’è infatti una grotta all’interno del quale è presente un wormhole. Attraversando questo “buco nero” i personaggi passano da un’epoca all’altra, cambiando le loro sorti e quelle del mondo intero.

Esiste inoltre un’eterna lotta fra le forze del bene e del male per impossessarsi del controllo del tempo. Questo gioco al massacro, in cui pare nessuno si possa fidare di nessuno, il giovane Jonas si ritroverà suo malgrado a interpretare il ruolo dell’eroe.

La recensione di Vita e morte, la quinta puntata della terza stagione di Dark

Una delle puntate più accattivanti e ricche di eventi di questa stagione. La morte (ma sarà vero?) di Jonas risolverà i problemi di uno e dell’altro mondo? Il tanto chiacchierato nodo sarà sciolto?

Anche in questa puntata si scontrano luce e ombra, vita e morte, Adamo ed Eva. Ovviamente,una e l’altra fazione sono convinti di avere ragione e che l’altro mondo meriti di essere distrutto dalla rispettiva apocalisse. Un episodio complesso che, proprio come gli altri, è impossibile da sintetizzare in maniera strutturata.