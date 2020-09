Tramite il suo sito ufficiale, Justin Bieber ha anticipato in anteprima assoluta ai suoi fan il titolo del suo nuovo singolo. Il prossimo brano inedito dell’artista canadese si chiamerà Holy e arriverà il prossimo venerdì 18 settembre! OMG!

Da diversi giorni a questa parte si vociferava (e a questo punto sembra evidente sia così) che Justin Bieber avesse in serbo per noi un pezzo “sacro”.

Sappiamo infatti molto molto bene come l’artista canadese, di recente, si sia avvicinato molto alla fede.

Holy dovrebbe insomma rappresentare per Justin Bieber una vera e propria svolta musicale. Dopo l’urban di Changes e Purpose, insomma, Justin ci proporrà un lato di sé ancora più intimista e spirituale.

Questo “nuovo corso” religioso di Justin l’artista sembrava avercelo anticipato già giorni fa con la creazione di una playlist. I pezzi scelti, inseriti nell’ordine scelto dal cantante, “disegnavano” con le loro iniziali proprio il titolo Holy.

Justin Bieber’s lead single for his new era is rumoured to be called ‘Holy.’ The source code of https://t.co/lKw0FwYtMw mentions Holy as the title of the song. Additionally, in the #tBt playlist that Justin Bieber released yesterday, the first 4 songs initials spell out HOLY. pic.twitter.com/n28jfWnTmq

— Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) September 11, 2020