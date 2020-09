Animal Crossing incontra Gilette Venus e Givenchy Beauty

Animal Crossing – New Horizons è diventato un fenomeno della cultura pop che va al di là della semplice categoria “gaming”. Il gioco ha infatti conquistato il mondo dello showbiz, della musica, dell’arte e dei musei. New Horizons è divenuto un punto di incontro, anche nel corso di eventi quali compleanni e matrimoni. Il titolo ha avuto non poche simpatie anche nel mondo politico, tanto che Joe Biden e, ancor prima, Alexandria Ocasio-Cortez, hanno deciso di fare propaganda elettorale anche tra i gamer. Ora tocca anche al mondo della bellezza incontrare il videogioco targato Nintendo, con una serie di iniziative davvero apprezzabili.

ANIMAL CROSSING E GILETTE VENUS UNISCONO LE FORZE

Gilette Venus collabora con Animal Crossing – New Horizons. Il marchio di bellezza ha presentato la sua campagna Skinclusive Summer Line sulla piattaforma videoludica abbracciando completamente la positivity e rendendolo un gioco ancor più inclusivo. L’azienda ha messo a disposizione ai giocatori una serie di pattern, tramite cui possono personalizzare i loro avatar, rendendoli più vicini alle loro controparti reali dal punto di vista fisico. Più di 250 design creati per rappresentare qualsiasi dettaglio del corpo, anche il più minuzioso: dalla vitiligine alle smagliature, dalle lentiggini alle cicatrici, fino ad arrivare alle protesi.

L’INIZIATIVA DI GIVENCHY BEAUTY

Anche Givenchy Beauty entra nel mondo di Animal Crossing – New Horizons, proponendo una moltitudine di pattern che danno la possibilità ai giocatori di personalizzare il proprio make-up. Il luxury brand ha reso disponibile diverse linee di prodotti, tra cui le ciprie di Prisme Libre e i rossetti Le Rouge, ma anche tatuaggi rappresentanti simboli iconici della Casa, tra cui le labbra, i cuori e le 4G. Per tale progetto, l’azienda ha collaborato con Nook Street Market, una piattaforma creativa dedicata al titolo Nintendo diretta da tre professioniste newyorchesi: Vivian Loh (fotografa), Fernanda Ly (modella) e Michelle Yue (designer).

E voi cosa ne pensate di queste iniziative con protagonista il mondo videoludico di Animal Crossing? Dite la vostra!