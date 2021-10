Videogames, il successo di Nintendo e le nuove proposte per ottobre 2021

Il settore dei videogames sta attraversando, con tutta probabilità, il periodo più aureo della sua lunga storia. Soprattutto se si considerano i numeri di software house come la Nintendo, autentica istituzione in questo comparto. È chiaro che ha inciso sulla salute del settore il lockdown dello scorso anno, che ha avvicinato molte persone ai videogiochi, intesi come valvola di sfogo per lo stress e come “scacciapensieri”. Vediamo quindi di approfondire i numeri della Nintendo e le nuove proposte per ottobre 2021.

Il successo della Nintendo e i dati del 2020/2021

La Nintendo Switch è una console portatile estremamente versatile, tanto che spesso la si usa sia per giocare in casa che fuori, ad esempio quando si va in vacanza. I dati testimoniano il successo di questa console, al punto che nel 2020 il totale di unità vendute ha superato quota 28 milioni, con ricavi superiori ai 13 miliardi di euro.

Il successo della Nintendo Switch, che prosegue anche quest’anno, lo si vede anche dal balzo fatto in quanto a percentuali, con un incremento dei ricavi superiore all’88%.

Perché sceglierla? Perché, al contrario di altre console, è la Switch ad adeguarsi alle necessità del player. Alcuni gamers, infatti, scelgono di portare questo dispositivo ovunque, mentre altri preferiscono utilizzare la Switch in casa, collegandola ad uno schermo tv e riunendo spesso gli amici o i membri della propria famiglia per giocare insieme.

I veri appassionati trascorrono molte ore con questo device e con i relativi videogames; va da sé, però, che il frequente utilizzo del dispositivo in questione comporta un aumento dei consumi energetici in casa. A tal proposito, si possono considerare alcune alternative green per cercare di ridurre spese e impatto ambientale di tale dispendio energetico, prendendo in analisi le tariffe proposte da un operatore come VIVI energia, per esempio. In sintesi, oggi, la passione per i videogiochi è in forte crescita e la scelta di Nintendo di puntare su un vero e proprio ibrido ha decisamente pagato, nonostante al momento del lancio la console fosse circondata da molte perplessità. Aver saputo anticipare i tempi ha dato i suoi frutti.

I giochi in uscita ad ottobre 2021

Tempo di novità per la Nintendo Switch. Fra i giochi più attesi dai fan per questo mese, c’è ovviamente FIFA 22, con il ritorno della modalità FIFA Ultimate Team, e con tante altre aggiunte di spessore. Gli appassionati ritroveranno comunque le dinamiche di gioco di FIFA 21, ma con del valore aggiunto.

Un altro game di successo in arrivo, poi, è Super Monkey Ball Banana Mania, una sorta di collection delle migliori versioni uscite nel corso degli anni di Super Monkey. Nella lista, infine, si trovano anche altre perle del settore come nel caso di Nickelodeon All Star Brawl, insieme a No Longer Home, a Metroid Dread e a Gang Beasts. Si chiude citando Tetris Effect Connected, Crysis 3 Remastered e i Guardiani della Galassia Cloud Version.