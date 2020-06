Presentazione PlayStation 5: dove seguire l’evento?

Oramai ci siamo, Sony a breve svelerà i primi giochi next-gen della nuova console PlayStation 5, console di quinta generazione destinata a sostituire la PS4. Sony, lo scorso aprile, aveva già svelato il joypad della console. La PlayStation continua il suo arco vitale entrando nella sua quinta versione. Ventisei anni di brillante carriera se pensiamo che la meraviglia videoludica targata Sony ci fa divertire dal lontano 1994, anno in cui fu messa in commerci la prima versione della console, per dare spazio nel 2000 alla PS2. Secondo le prime indiscrezioni, la PS5 dovrebbe essere caratterizzata da:

Velocità fuori dal comune: la console godrà di una potenza di GPU, CPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato. Questo garantirà al giocatore prestazioni mai viste prima sulle precedenti versione della PS.

Giochi incredibili: la grafica dei titoli videoludici della PS5 stupirà non poco i gamer

Realtà virtuale all’ennesima potenza: un’esperienza di gioco realistica, grazie i grilletti adattivi, alla tecnologia audio 3d ed al supporto per il feedback aptico

PRESENTAZIONE PLAYSTATION 5: DATA DELL’EVENTO

L’evento di presentazione della PS5 si terrà l’11 giugno 2020 alle 22:00 CEST. Ad annunciarlo è stata la stessa Sony. Sid Shuman, che ricopre il ruolo di SIE Content Communications e Senior Director, ha dichiarato in un messaggio: “Ora che l’evento è stato confermato per l’11 giugno, vorrei aggiungere che questo programma preregistrato verrà trasmesso a 1080p e 30 fps. Ciò ha facilitato il processo di produzione dell’evento in un periodo in cui gran parte del nostro team e dei nostri sviluppatori lavora da casa”. Shuman ha garantito che i giochi che vedremo nel corso della presentazione saranno spettacolari.

DOVE SEGUIRE IL TUTTO

Come riporta un articolo di FanPage, l’evento sarà proposto proposto sul canale Youtube di Sony. La presentazione dovrebbe durare poco più di un’ora, ma saranno 60 minuti all’insegna dell’entusiasmo e di numerose sorprese inaspettate. Da Sony garantiscono che l’impatto visivo dei giochi su PlayStation 5 sarà di gran lunga maggiore, qualcosa di inedito rispetto alle precedenti esperienze videoludiche. Se già la PS4 ci ha abituato a grafiche sensazionali da film, davvero fatichiamo ad immaginare cosa ci aspetterà domani alle 22:00!

Per aggiornamenti sulla PS5 ed altre console in uscita, continuate a seguirci!