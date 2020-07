SorryHarry: un gruppo di fan importuna Harry Styles in vacanza in Italia

In questo articolo su Ginger Generation vi abbiamo raccontato di come Harry Styles, qualche giorno fa, abbia deciso di fare visita al nostro paese. L’artista degli One Direction ha deciso di passare un po’ di tempo in Italia, per la precisione nella zona di Modena. Qui l’artista ha avuto il piacere di mangiare presso il ristorante stellato Osteria Francescana e di passare del tempo con l’amico Massimo Bottura.

Harry Styles è stato molto, molto bravo a non farsi sgamare da alcun paparazzo. Le foto pubblicate da Bottura sono infatti piombate come un fulmine a ciel sereno sulle directioner italiane. Directioner che, com’era ovvio, si sono subito attivate per andare alla ricerca dell’artista.

Il limite per il fangirling e lo stalkeraggio, lo sappiamo, è sempre molto labile in queste occasioni. Gli artisti di norma scelgono i piccoli borghi proprio per stare lontano il più possibile dai fan troppo scalmanati. Eppure, a volte, per quanto si possano sforzare ci sarà sempre qualcuno che li troverà superando il limite.

#SorryHarry: ecco cos'è successo (a quanto pare) a Harry Styles in Italia





Nelle scorse ore l’hashtag #SorryHarry è entrato nei TT italiani. Il motivo? A quanto sembra (ma non esistono conferme ufficiali a riguardo, sono voci di corridoio) Harry sarebbe stato avvicinato da un gruppo di fan moleste. Secondo alcuni le fan avrebbero trovato la casa in cui Harry Styles ha trascorso le vacanze e si sarebbero persino permesse di violarne il domicilio.

Le notizie a riguardo, tuttavia, sono confuse. Se vi fate un giro su Twitter seguendo il relativo hashtag noterete che in base ad alcuni racconti si parla proprio di una violazione di domicilio. Altri invece riferiscono semplicemente di un episodio molto spiacevole.

Ok raga, ho contattao (leggermente incazzata) il tipo della storia e mi ha spiegato com’è andata e mi ha chiesto di condividere (non cambia molto tranne per una cosa da sapere). Lui in pratica è andato nel luogo dove si trova la sua casa ma solo da turista (quindi stava+ — ²⁸𝙵𝚛𝚊🍉◟̽◞̽ || 𝐂𝐌𝐒☁️ -3 (@KiwiStyles_28) July 19, 2020

Tutto è nato, a quanto pare, dalla scelta di un fortunato ragazzo che, dopo aver incontrato per caso Harry Styles, ha deciso di condividere il selfie con l’artista su Instagram. A partire dalla foto le fan avrebbero trovato la posizione dell’artista. E il resto è venuto da sé.

Quanto detto fin’ora, in ogni caso, si riferisce solo ed esclusivamente ai racconti delle directioner su Twitter. Harry Styles (che sarebbe rimasto molto infastidito dall’accaduto) non si è espresso in alcun modo su ciò che è accaduto. Forse perché, immaginiamo, è fin troppo abituato ad irrispettosi atteggiamenti del genere?