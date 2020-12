In questo articolo vi presenteremo il commovente trailer di lancio italiano di Cyberpunk 2077, l’attesissimo videogame targato CD Project RED, che dovrebbe essere commercializzato fra un paio di giorni. È stato un parto lungo e doloroso, vero, ma alla fine Cyberpunk può definirsi un titolo videoludico completo, pronto per essere acquistato dai fan. La precitata azienda polacca CP Project RED è già famosa per il fortunatissimo The Witcher 3 Wild Hunt. Il trailer ci mostrano un sunto delle prime ore di gioco con il nostro (o la nostra) V pronto a portare il caos in città. Un trailer poetico e toccante, rispetto ai precedenti basati molto più sull’azione e il grezzo.





CYBERPUNK 2077: IL NUOVO CAPOLAVORO DI CD PROJECT RED

Cyberpunk 2077 è una scelta coraggiosa da parte di CD Project RED, che saluta (per ora) il Witcher di Andrzej Sapkowski per dedicarsi a un nuovo soggetto, nato dalla mente di Michael Alyn Pondsmith. L’azienda con sede in Poloniasi dà allo sci-fi, con la presenza di una guest star come il mitico Keanu Reeves, che dà il volto al personaggio di Johnny Silverhand. Lo spirito del GDR caratterizzante la società polacca comunque rimarrà immutata all’interno del gioco. Un titolo che non può vantare una perfezione impeccabile dal punto di vista tecnico, in quanto è caratterizzato da diversi bug. Ci si augura che tali difetti possano presto essere risolti. Qui di seguito vi mostriamo il trailer italiano di Cyberpunk 2077. Buona visione!

Cyberpunk 2077 | Trailer di Lancio Italiano

UNO DEI TITOLI PIÙ ATTESI DELL’ANNO

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli più attesi dell’anno e tra poco potremo provare la nuova avventura firmata CD Project RED. Un iter molto problematico, in quanto la lavorazione ha patito diversi imprevisti che hanno ritardato di non poco la data di uscita. Di conseguenza i gamer hanno sperato che l’attesa snervante fosse ripagata da un titolo eccelso e degno di essere giocato. Ebbene, la critica italiana e mondiale poche ore fa hanno potuto finalmente emettere un giudizio riguardo a ciò che ci aspetta: per gli esperti Cyberpunk 2077 è un gioco eccezionale! Come dichiarato da Fabian Mario Döhla di CD Projekt Red la patch di lancio renderà fortunatamente il gioco più stabile, soprattutto la sua versione per console.

