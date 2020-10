Harry Styles è stato a casa di una fan e le ha lasciato un messaggio

Una ragazza fan di Harry Styles, di nome Theodora, ha raccontato che l’automobile del cantante si è rotta e così suo padre lo ha fatto entrare a casa sua perché potesse aspettare l’arrivo del carro attrezzi.



Mentre stava aspettando, il proprietario dell’abitazione ha fatto sapere a Harry che sua figlia è una sua grande fan. La ragazza in quel momento non era presente così Harry ha deciso di lasciarle un messaggio!

Ma non è finita qui perché nella nota il cantante ha anche specificato di aver dato da mangiare ai suoi pesci nell’acquario!

Harry Styles ha aggiunto anche di aver detto al padre della ragazza di tenersi in contatto per vedersi a uno dei suoi futuri concerti. Ecco una delle foto di Harry Styles nella cameretta della fan e accanto il foglio con il messaggio del cantante per la ragazza.

harry’s car broke down so a fans dad let him in his house and while they waited harry fed their fish and left notes for the fan and for that reason your honor, he is the only man to ever exist pic.twitter.com/9pEMiGgjkH

— rachel🦋 (@canyonmoonblu) October 28, 2020