The Eternals: il trailer ufficiale del nuovo film targato MCU

Disponibile sul web il trailer ufficiale del film The Eternals, il nuovo lungometraggio targato MCU in uscita il prossimo 5 novembre, il primo dedicato ai semidei alieni del Marvel Universe. Gli Eterni sono una squadra di antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. Quando una tragedia inaspettata li costringe a uscire dall’ombra, sono costretti a riunirsi contro il nemico più antico dell’umanità, i Deviants. Nel cast figura anche Angelina Jolie nel ruolo di Thena. Qui di seguito proponiamo il trailer di The Eternals.

ETERNALS Trailer (2021)

Watch this video on YouTube

THE ETERNALS: LA VERA ORIGINE DEI SUPEREROI (QUASI) DIVINI

Parlare degli Eterni è come parlare dell’universo Marvel alle sue origini. Una storia troppo lunga, per poter essere raccontata tutta, che noi cercheremo di riassumere nelle sue parti salienti. Gli Eterni sono una delle razze più potenti presenti nell’universo Marvel. Come per gli umani e i Deviants, anche essi sono una creazione dei Celestiali. I Devianti si insediarono nel sottosuolo, dove andarono a costruire vere e proprie metropoli, gli umani sulla superficie, mentre gli Eterni andarono ad abitare sulle cime dei monti. Nei tempo antichi gli uomini meditarono gli Eterni come divinità celesti, mentre i Devianti come demoni.

GLI ETERNI NELLA MITOLOGIA DELL’UOMO

Secondo la concezione del Marvel Universe, gli Eterni corrispondono a eroi mitici come Teseo, Gilgamesh e Perseo, esseri magici dai poteri incommensurabili come il genio della lampada, oppure antichi saggi immortali della tradizione orientale. Gli Eterni sono esseri potentissimi. Le peculiarità di questi esseri li avvicina al concetto di divinità che hanno i mortali: non muoiono, sono sempre giovani, hanno una potenza pari (se non superiore) a supereroi e villain come Hulk o il Fenomeno, hanno poteri psichici e l’abilità di trasmutare la materia, all’insegna del “Edward Elric fatti da parte”. Gli Eterni sono lontani parenti degli esseri umani: il nome scientifico di questa specie è “homo immortalis”.

Per aggiornamenti su The Eternals e altri film in uscita continuate a seguirci!