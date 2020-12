Peter Pan: il live action direttamente su Disney Plus

La Disney ha annunciato un live action su Peter Pan, il bambino che non voleva crescere capo dei bimbi sperduti, tratto da un racconto di James Matthew Barrie. Ricordiamo come la Disney abbia già trasposto la storia di Peter in un lungometraggio animato del 1953: Le avventure di Peter Pan. Il live action in lavorazione si intitolerà Peter Pan & Wendy e sarà diretto da David Lowery. Il film sarà direttamente disponibile su Disney+. Tuttavia, le novità non finiscono qui. Nei prossimi mesi assisteremo al ritorno di Crudelia De Mon in Cruella, live action ispirato al main villain del film La carica dei 101, classico del 1961.

Disney Plus' Peter Pan & Wendy - Official Teaser Trailer (2021) Yara Shahidi, Jude Law

PETER PAN: IN ARRIVO IL LIVE ACTION DISNEY

Nel cast del live action di Peter Pan & Wendy abbiamo Yara Shahidi nel ruolo di Trilli, Jude Law nei panni di Capitan Uncino, Alexander Molony nel ruolo di Peter ed Ever Anderson come Wendy. Alla sceneggiatura troviamo David Lowery e Toby Halbrooks. Alla produzione Joe Roth e Jim Withacker. Continua la consuetudine da parte della Disney di adattare grandi classici animati del passato in live action. Il film in questione sarà, come facilmente intuibile, una trasposizione del film uscito 67 anni fa. Lo sviluppo iniziò il 13 aprile 2016. Il lungometraggio sarà ambientato nella Londra di inizio ‘900 come nel romanzo originale.

IL RITORNO DI CRUDELIA

Cruella dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 28 maggio 2021. La trama, ambientata nella Londra degli anni ’70, si incentra sul personaggio di una giovane Cruella de Vil e la nascita della sua ossessione malata per i cani di razza dalmata, che la porteranno a diventare uno dei più iconici, folli e malvagi villain dell’universo Disney. Nel cast si segnalano anche Joel Fry e Paul Walter Hauser rispettivamente nei ruoli di Gaspare e Orazio. Alla regia troviamo Craig Gillespie, mentre nel ruolo della protagonista vedremo in azione Emma Stone. Nel cast anche Emma Thompson che interpreterà un personaggio chiamato La Baronessa.

