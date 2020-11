Lego Star Wars – Christmas Special su Disney Plus: ecco quando

Lego Star Wars – Christmas Special sarà disponibile su Disney Plus a partire dal 17 novembre. La piattaforma streaming ha già rilasciato il trailer e il poster dello speciale, che vi proponiamo come immagine in evidenza dell’articolo. Si tratta del primo special LEGO a debuttare su Disney Plus, che prosegue la lunga storia di collaborazione tra il franchise creato da George Lucas e Lego. Qui di seguito proponiamo il trailer di Lego Star Wars – Christmas Special. Buona visione!

LEGO Star Wars - Christmas Special | Trailer Ufficiale | Disney+

Watch this video on YouTube

LEGO STAR WARS: TRAMA DI CHRISTMAS SPECIAL

Clicca qui per abbonarti a Disney Plus e vedere il film!

Subito dopo gli eventi di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Rey lascia i suoi amici, che intanto si stanno preparando al Life Day, e parte con BB-8 per acquisire nuove conoscenze sulla Forza. Entrata in un misterioso tempio Jedi, la ragazza verrà trasportata magicamente indietro nel tempo, rivivendo in prima persona le principali tappe della storia di Star Wars. Vedremo interagire la nostra giovane eroina con Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan Kenobi e altri iconici buoni e cattivi di tutti e nove i film principali di Guerre Stellari. Rey farà in tempo a tornare nel presente per partecipare al Life Day e acquisire il vero significato dello spirito delle feste?

IL CAST E LO STAFF DI PRODUZIONE

Tra le varie star che torneranno sui loro rispettivi personaggi troviamo Kelly Marie Tran (Rose Tico), Billy Dee Williams (Lando Calrissian) e Anthony Daniels (C-3PO), così come i veterani di Star Wars: The Clone Wars Matt Lanter (Anakin Skywalker), Tom Kane (Yoda, Qui-Gon Jinn), James Arnold Taylor (Obi-Wan Kenobi) e Dee Bradley Baker (clone trooper). Lego Star Wars – Christmas Special è un prodotto frutto della collaborazione tra The LEGO Group, Atomic Cartoons e Lucasfilm. Alla regia troviamo Ken Cunningham, mentre alla sceneggiatura David Shayne (che è peraltro co-produttore esecutivo). I produttori esecutivi sono invece James Waugh, Josh Rimes, Jason Cosler, Jacqui Lopez, Jill Wilfert e Keith Malone.

Per aggiornamenti su Lego Star Wars- Christmas Special e altre special in arrivo su Disney Plus continuate a seguirci!