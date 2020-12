Pinocchio: il teaser trailer del live action Disney di Robert Zemeckis con Tom Hanks

Tra i vari annunci fatti dalla Disney durante l’Investor Day 2020, di cui vi abbiamo già parlato, c’è anche quello relativo a Pinocchio. La major ha infatti rilasciato un breve trailer che anticipa il remake in live action dell’amatissimo classico Disney.

Clicca qui per abbonarti a Disney Plus!

annunci disney investor day

Pinocchio sarà diretto da regista Robert Zemeckis, che recentemente ha portato sullo schermo Le Streghe. Nel cast è confermato Tom Hanks che, con tutta probabilità, andrà a vestire i panni di Mastro Geppetto.

Il film sarà distribuito direttamente su Disney+ e non passerà per le sale cinematografiche.

Guarda il teaser trailer del live action di Pinocchio

One of Disney’s all-time classics is coming to #DisneyPlus with the new live-action retelling of Pinocchio, starring Tom Hanks and directed by Robert Zemeckis. ✨ pic.twitter.com/44bHbFRhMe — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

Come possiamo vedere il teaser è più che altro un concept, molto fedele all’anima del film originale, dal momento che le riprese del film non sono ancora iniziate.

Il film

Pinocchio sarà una rielaborazione di Pinocchio, secondo classico Disney uscito nel 1940 nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Adattamento del celebre romanzo di Carlo Collodi, Pinocchio è passato alla storia del cinema per aver introdotto personaggi che sono rimasti indelebili nell’immaginario disneyano.

Tra questi l’indimenticabile Grillo Parlante (Jiminy Cricket nella versione originale) e la dolce Fata Turchina. Da Pinocchio è tratto anche il leitmotiv e canzone ufficiale dello studio che accompagna l’intro di ogni film Disney, la meravigliosa When You Wish Upon a Star.

Ascolta When You Wish Upon a Star nella versione originale

Non sappiamo ancora quando l’adattamento di Robert Zemeckis arriverà su Disney+ ma vi terremo aggiornati su tutti gli aggiornamenti riguardanti cast, trailer e data di rilascio sulla piattaforma.